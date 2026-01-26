Dondurucu soğukta yürek ısıtan nöbet! Kuzular güvenli ellerde

Yeni doğan kuzuların sağlığını korumak isteyen besiciler, gece boyunca ağıllarda kalıyor. Mart ayına kadar devam etmesi beklenen kuzulama sürecinde çetin geçen kış şartları besicileri böyle bir çözüm bulmaya itmiş durumda.

Çiftçiler, yeni doğan kuzuların bakımını titizlikle gerçekleştiriyor. Geceleri ağıllarda nöbet tutan besiciler, gebe hayvanların doğumlarını yakından takip ederek güç doğumlara müdahale ediyor.

İkiz doğumlarda anne sütünün yetersiz kalması durumunda kuzular biberonla desteklenirken, doğum sırasında annesini kaybeden kuzular da aynı yöntemle besleniyor.

Geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle sağlayan Yakup Doğan, kuzuların sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Doğan, özellikle gece saatlerinde doğumlara dikkat ettiklerini ifade ederek, "Geceleri koyunlar doğum yaptığında bazıları zorlanabiliyor. Saat başı ya da iki saatte bir ağılları kontrol ediyoruz. Gerekli durumlarda doğuma yardımcı oluyor, hayvanları ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.