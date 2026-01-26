Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Dondurucu soğukta yürek ısıtan nöbet! Kuzular güvenli ellerde

Dondurucu soğuklarla mücadele eden Erzincan’da, koyunların doğum yapmasıyla besicilerin kuzu nöbetleri başladı. Zor doğumlarda koyunlara yardım ediyorlar, kuzuları elleriyle besliyorlar.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
saat ikonu 16:50
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
saat ikonu 16:50

Yeni doğan kuzuların sağlığını korumak isteyen besiciler, gece boyunca ağıllarda kalıyor. Mart ayına kadar devam etmesi beklenen kuzulama sürecinde çetin geçen kış şartları besicileri böyle bir çözüm bulmaya itmiş durumda.

Dondurucu soğukta yürek ısıtan nöbet! Kuzular güvenli ellerde

Çiftçiler, yeni doğan kuzuların bakımını titizlikle gerçekleştiriyor. Geceleri ağıllarda nöbet tutan besiciler, gebe hayvanların doğumlarını yakından takip ederek güç doğumlara müdahale ediyor.

Dondurucu soğukta yürek ısıtan nöbet! Kuzular güvenli ellerde

İkiz doğumlarda anne sütünün yetersiz kalması durumunda kuzular biberonla desteklenirken, doğum sırasında annesini kaybeden kuzular da aynı yöntemle besleniyor.

Dondurucu soğukta yürek ısıtan nöbet! Kuzular güvenli ellerde

Geçimini küçükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle sağlayan Yakup Doğan, kuzuların sağlıklı şekilde büyüyebilmesi için gerekli tüm tedbirleri aldıklarını belirtti.

Dondurucu soğukta yürek ısıtan nöbet! Kuzular güvenli ellerde

Doğan, özellikle gece saatlerinde doğumlara dikkat ettiklerini ifade ederek, "Geceleri koyunlar doğum yaptığında bazıları zorlanabiliyor. Saat başı ya da iki saatte bir ağılları kontrol ediyoruz. Gerekli durumlarda doğuma yardımcı oluyor, hayvanları ayakta tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Dondurucu soğukta yürek ısıtan nöbet! Kuzular güvenli ellerde
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Koyun akını: Birinin peşinden 49'u da markete daldı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hatay'da depremzede 70 üreticiye keçi ve koyun kırpma makinesi dağıtıldı
ETİKETLER
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.