Dünyanın en soğuk başkentleri listelendi! Zirvedeki şehirdekiler -40’ta hayatta kalmaya çalışıyor

6 NUMARA TALLİN- ESTONYA

Karasal bir iklime sahip olan Estonya’nın başkenti Tallin tüm iklim karakterini yaşayan ve yansıtan bir şehir. Kıyı şeridinde yer alması nedeniyle aynı enlemde yer alan bölgelere göre daha ılıman günler yaşıyor. Buna rağmen en soğuk ayı olan Şubat’ta ortalama sıcaklık -4,3 seviyelerinde seyrediyor. Termometreler her ne kadar yaşanabilir seviyeleri gösterse de kış boyunca devam eden dondurucu rüzgarlar ve kar yağışı Tallin’i en soğuk şehirler listesinde 6. Sıraya yerleştiriyor.