Dünyanın en soğuk başkentleri listelendi! Zirvedeki şehirdekiler -40’ta hayatta kalmaya çalışıyor

Türkiye’nin soğuk hava ve yoğun kar yağışı altında olduğu günlerde dünyanın en soğuk başkentleri listesi de oldukça şaşırttı. Çünkü pek çok kişinin aklına ilk gelen yerler Kanada, Rusya ve İsveç gibi ülkeler olurken, dünyanın en soğuk başkentleri listesinin zirvesinde yer alan ve -40 derecelerin görüldüğü şehri kimse tahmin edemedi…
Dünyanın şekli, coğrafi konumu, denizleri, dağları ve kutuplara yakınlığı olmak üzere pek çok farklı etken ülkelerin soğukluk seviyelerini etkiliyor. Bazı ülke ve şehirlerde nehirler donuyor, kar örtüsü aylar boyunca evlerin üzerinden kalmıyor. Bu gibi yerlerde hayatta kalmak ise ekstra bir çaba gerektiriyor. Bu kapsamda dünyanın en soğuk başkentleri listelendi. Milyonlarca kişiye ev sahipliği yapan şehirlerdeki hava sıcaklıkları ise görenleri hayrete düşürdü…
10 NUMARA STOCKHOLM-İSVEÇ
Dünyanın en soğuk şehirleri listesinde 10. Sırada İsveç’in başkenti Stockholm yer alıyor. Yaklaşık bir milyon kişiye ev sahipliği yapan şehir, bir takımada üzerine kurulu ve deniz etkisine açık. Ancak bu bile şehirde kış aylarındaki sıcaklığın düzenli olarak -15 derecenin altına düşmesini engelleyemiyor. Kentte Ocak ayında sıcaklık -3 derece civarında olsa da soğuk hava dalgaları ile termometreler sıfırın altında -20’yi bulabiliyor.
9 NUMARA RİGA-LETONYA
Baltık kıyısında konumlanması nedeniyle deniz etkisini bir nebze hisseden Riga, dondurucu soğukları ile dünyanın en soğuk noktaları arasında yer alıyor. Ocak ayında şehir sıcaklığı -3’ü gösterse de iç kesimlerden gelen soğuk hava dalgaları ortamı bir anda soğutabiliyor. Ekstrem soğuk hava dalgalarının etkisiyle Letonya’nın kalbi Riga’da hava sıcaklıkları -25 derecelere kadar düşüyor. Nem ise bu soğuğun etkisini daha keskin şekilde hissettiriyor.
8 NUMARA OSLO-NORVEÇ
Norveç’in başkenti Oslo’da yoğun kar örtüsü haftalarca şehrin üzerinde kalıyor. Ocak ayı içerisinde hava sıcaklıkları -3 ila -9 seviyelerinde seyrederken, Arktik soğukların kentte etkili olmasıyla sıcaklıklar -20’lerin çok daha altına düşüyor.
7 NUMARA OTTOVA-KANADA
Nemli karasal iklime sahip olan Kanada’nın başkenti Ottova, en soğuk ülkeler listesinde 7. Sıraya oturmuş durumda. Ocak ayında normal bir günde sıcaklık -14,8 seviyelerinde seyrederken, özellikle gece saatlerinde bu sıcaklık çok daha aşağı seviyelere iniyor. Kış aylarında tamamen kar ve buzun altında kalan kent yazları ise nemli ve sıcak havası ile tanınıyor.
6 NUMARA TALLİN- ESTONYA
Karasal bir iklime sahip olan Estonya’nın başkenti Tallin tüm iklim karakterini yaşayan ve yansıtan bir şehir. Kıyı şeridinde yer alması nedeniyle aynı enlemde yer alan bölgelere göre daha ılıman günler yaşıyor. Buna rağmen en soğuk ayı olan Şubat’ta ortalama sıcaklık -4,3 seviyelerinde seyrediyor. Termometreler her ne kadar yaşanabilir seviyeleri gösterse de kış boyunca devam eden dondurucu rüzgarlar ve kar yağışı Tallin’i en soğuk şehirler listesinde 6. Sıraya yerleştiriyor.
5 NUMARA REYKJAVIK-İZLANDA
Kutup altı okyanus iklimine sahip olan İzlanda’nın başkenti Reykjavic, kuzey enlemlerindeki konumu nedeniyle okyanus akıntılarına maruz kalıyor. Okyanustan gelen hava ile soğuklar bir nebze kırılırken, şehirde sıcaklıkların -15’lerin altında olması ise gayet normal bir durum.
4 NUMARA HELSİNKİ-FİNLANDİYA
Kuzey Atlantik akıntısı ve Baltık Denizi’nin etkisiyle aynı enlemlerde bulunan diğer şehirlere göre daha ılıman bir havaya sahip olan Helsinki’de kış aylarındaki rutin sıcaklık -20 de seyrediyor. Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de 1987 yılında görülen -34,3 derece kayıtlara şehrin en soğuk günü olarak geçmiş.
3 NUMARA MOSKOVA-RUSYA
Rusya’nın başkenti Moskova, sert ve soğuk kış geceleri dünyada kötü bir üne sahip. Şehir merkezinde sıcaklıklar -25 derecelerde seyrederken, banliyölere gidildiğinde termometreler -30 seviyelerini görüyor. Moskova’da yaş ayları da ılık geçerken, kışın yağan karlar uzun zaman boyunca erimiyor.
2 NUMARA ASTANA-KAZAKİSTAN
Kazakistan’ın başkenti Astana, karasal iklimin tüm sert şartlarını üzerinde taşıyan bir şehir. Yaz ayları oldukça kısa ve sıcak olan kentte kış mevsimi kuru ve dondurucu soğuklarla oldukça uzun geçiyor. -35’lere kadar düşen hava sıcaklıkları şehri yaşanması güç bir hale getirirken, bozkırın ortasındaki konumu nedeniyle hem şiddetli rüzgarlar hem de ekstrem soğuk hava dalgalarına karşı da tamamen savunmasız kalıyor.
1 NUMARA ULAN BATUR-MOĞOLİSTAN
Dünyanın en soğuk başkenti listesinin zirvesinde ise Ulan Batur yer alıyor. Moğolistan’ın başkentinde yıllık ortalama sıcaklık -1,3 gibi inanılması güç bir seviyede. Soğuk ve kuru kış gecelerinin yaşandığı kentte kış aylarında hava sıcaklığı -40’lara kadar düşüyor. Denizden uzak olması ve yüksek rakımlarda yer alması da kış aylarında şehrin en soğuk yerleşim yerlerinden biri olmasına neden oluyor.