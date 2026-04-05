İstiklal Marşı’nı okurken gözyaşlarını tutamadı: Söylediği sözler Türkiye’yi hem hüzne boğdu hem gururlandırdı

Düzce’de ilkokul birinci sınıf öğrencisi olan 7 yaşındaki Nazede Solmaz, İstiklal Marşı’nı okumasıyla gönüllere taht kurdu. Marşın satırlarını okuyan küçük kız, dizeleri seslendirirken bir anda gözyaşlarına boğularak hıçkırıklara boğuldu. "Neden ağladın?" sorusuna verdiği, "Biraz hüzünlü... Çünkü bizim hayatımızı kurtardıkları için, bizim için savaştıkları ve öldükleri için duygulandım" cevabı ise vatan sevgisinin yaş tanımadığını bir kez daha kanıtladı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve binlerce beğeni alan görüntülerde, küçük Nazede’nin milli değerlere olan bağlılığı ve şehitlerimize duyduğu minnet büyük takdir topladı.

