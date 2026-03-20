Antalya’da korkutan hortum kamerada: Halkı panikle izledi

Antalya’nın Kumluca ilçesi açıklarında öğle saatlerinde denizde oluşan hortum halk arasında paniğe neden oldu. Saat 14:30 sıralarında aniden deniz yüzeyinde beliren hortum, kısa süreliğine etkili oldu. Görüntülerde, hortumun deniz üzerinde dönerek ilerlediği ve zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü. Vatandaşların panikle izlediği hortum, karaya ulaşmadan etkisini kaybederek gözden kayboldu.