Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 Mart Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede yurt genelinde yağışların günlerce süreceği bildirildi. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz ve Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği, Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji; Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu uyarı yaptı.
Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay kıyıları, Adana ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri kar yağışlı
KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
NEVŞEHİR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı