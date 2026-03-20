Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı! Kuvvetli kar yağışı ve sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bayram sabahı için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede yurdun tamamı için kar yağışı ve sağanak alarmı verildi. Yağışlı havaların günlerce devam edeceği bildirildi. İşte 20 Mart Cuma güncel hava durumu...

GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 09:06
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 09:09

Genel Müdürlüğü 20 Mart Cuma günü için hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede yurt genelinde yağışların günlerce süreceği bildirildi. Batı ve Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz ve Ege'nin iç, İç Anadolu'nun kuzey kesimlerinin yükseklerinde karla karışık ve yağışı şeklinde görüleceği, Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji; Balıkesir, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Hakkari, İstanbul, Kocaeli, Mardin, Muş, Sakarya, Siirt, Batman, Şırnak, Yalova ve Düzce için sarı kodlu yaptı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Marmara'nın doğusu ile Düzce, Antalya, Adana ve İskenderun Körfezi çevrelerinde beklenen yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara ve Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

20 MART 2026 GÜNCEL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 7°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, zamanla yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 12°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay kıyıları, Adana ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 16°C
Çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey ve doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde kuzey çevrelerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, sabah saatlerinde yüksekleri kar yağışlı

KONYA °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

NEVŞEHİR °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, bölgenin doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT °C, 12°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

