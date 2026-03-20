Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Bayram sabahı feci kaza! Adana’da yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü 19 yaralı

Ankara'dan Osmaniye'ye giden yolcu otobüsünün Adana’nın Kozan ilçesinde kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen feci kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 19 kişi yaralandı.

Adana’da sabah saatlerinde meydana gelen feci kaza, ulaşımda kara bir gün yaşanmasına neden oldu. Ankara-Osmaniye seferini gerçekleştiren yolcu otobüsü, Kozan ilçesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Can pazarının yaşandığı olay yerine çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

ŞARAMPOLE YUVARLANDI

H.K. (46) idaresindeki bir tur firmasına ait şehirler arası yolcu otobüsü, Kozan ilçesi Arslanlı Mahallesi mevkisinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri ulaştı.

OLAY YERİNDE CAN KAYIPLARI VAR

Sağlık ekiplerinin kaza yerinde yaptığı ilk incelemelerde, maalesef iki yolcunun yaşamını yitirdiği tespit edildi. Kazadan yaralı olarak kurtulan 19 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

YARALILAR TEDAVİ ALTINDA

Hastaneye kaldırılan yaralıların büyük çoğunluğunun Kozan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, otobüs şoförü ve kazanın kesin nedeni hakkında araştırmalar sürüyor.

