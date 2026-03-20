Bayram için yola çıkan vatandaşlara kar sürprizi! Bursa'da sürücüler zor anlar yaşadı

Bursa’nın İnegöl ilçesi ile Kütahya’nın Domaniç ilçesini birbirine bağlayan karayolu, akşam saatlerinde aniden bastıran ve kısa sürede etkisini artıran yoğun kar yağışının teslimiyetine girdi. Hazırlıksız yakalanan ve özellikle yaz lastiğiyle yola çıkan sürücülerin kayganlaşan zeminde ilerlemekte güçlük çekmesi üzerine bölgede trafik akışı yer yer durma noktasına gelirken, yolda kalan araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. İnegöl Jandarma Komutanlığı ekipleri, can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla bölgede geniş çaplı denetim başlatarak ağır tonajlı araçların geçişini tamamen durdururken; kış lastiği ve zinciri bulunmayan binek araçların ise güzergahı kullanmasına izin vermedi. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının aralıksız sürdüğü yolda, yetkililer fırtınanın etkisini sürdüreceği uyarısında bulunarak, tam donanımlı ekipmanı olmayan sürücülerin bu kritik geçidi kullanmamaları noktasında hayati bir çağrıda bulundu.