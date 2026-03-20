Karabük'teki ölümlü trafik kazası kamerada

Karabük'te Karabük-Yenice karayolu Deligeç Tüneli mevkiinde seyir halinde Enes A.'nın (30) kullandığı otomobil kontrolden çıkınca karşı istikametten gelen bir otomobille çarpıştı. Kazada Yağmur Aydın hayatını kaybetti. Sürücülerle birlikte Asel Lina A. (1), İnci B. (1) ve Ayhan B. (39) yaralandı. Sürücü Enes A.'nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaza anı bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.