İstanbul'da işçi servisi devrildi! Feci kazada ölü ve yaralılar var

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda işçileri taşıyan servis minibüsü devrilirken kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.

İstanbul'da işçi servisi devrildi! Feci kazada ölü ve yaralılar var
İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde akşam saatlerinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, E-5 Büyükçekmece Güzelce mevki Beylikdüzü istikameti oldu.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan servis minibüsü sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Temizlik personelini taşıyan araç kontrolden çıkarak devrildi.

Kazanın yetkili birimlere bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i ağır toplam 10 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

AĞIR YARALI HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır yaralılardan 26 yaşındaki Recep Berkan Hodlioğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden diğer yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle ana yol kapanırken, trafik yan yoldan sağlandığı öğrenildi. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRÜ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, kazaya ilişkin açıklama yaptı. Güner, "İstanbul Büyükçekmece D-100 Karayolu Bahçelievler Mahallesi'nde meydana gelen servis aracı kazası sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık ekiplerimiz hızla sevk edilmiştir. Kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 9 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılarımızın olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastanelere sevkleri sağlanmıştır. Tedavi altına alınan 9 yaralımızın genel durumları iyi olup, süreçleri yakından takip edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

