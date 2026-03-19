İstanbul'da ürküten anlar: Sahile füze başlığı vurdu

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çatalca Yalıköy'de denizde sürüklenen bir füze başlığı kumsala vurdu. Patlayıcı özelliği olmadığı öğrenilen parça, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.
Çatalca ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında denizde sürüklenen bir füzeye ait başlık kumsala vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine sahile jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından füze başlığının patlayıcı özelliği olmadığı ortaya çıktı. Füze başlığı iandarma ekipleri tarafından imha edildi.