Nevşehir'de katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nevşehir'de feci bir zincirleme trafik kazası yaşandı. Kazanın meydana geldiği adres, Nevşehir-Acıgöl karayolu Karapınar kavşağı oldu.

Edinilen bilgiye göre, Yasin Ç.'nin kullandığı otomobil ile Mehmet Gültekin Cingitaş yönetimindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Bu sırada Aksaray'dan Nevşehir istikametine seyir halinde olan Hasan S. idaresindeki minibüs de kazaya karışan araçlara çarptı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen yetkili birimlere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışanlar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ, 7 KİŞİ YARALANDI

Kazada otomobil sürücülerinden Mehmet Gültekin Cingitaş ile aynı araçta yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki Aras Cingitaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 2'si ağır 7 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.