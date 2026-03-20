Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu: İsrail bedelini ödeyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı namazını memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde kıldı. Bayram namazını kıldıktan sonra cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"RAMAZAN BAYRAMI İSLAM ALEMİ İÇİN DİRİLİŞE VESİLE OLSUN"

"Mübarek Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktık ve bugün Ramazan Bayramı'yla müşerref olduk. Rabbim Ramazan Bayramı'nı İslam alemi için bir kurtuluşa, dirilişe vesile olmasını bize nasip eylesin. Ülkemizde de birliğin, beraberliğin, kardeşliğin ayrıca bir vesilesi kılsın.

"İSRAİL KATLİAMLARIN BEDELİNİ ÖDEYECEK"

Çünkü Orta Doğu şu anda kaynıyor. Malum bu siyonist İsrail yüzlerce, binlerce insanı katletti. İnşallah bunun bedelini de ödeyeceğinden de hiç şüphem yok. Yardım yar ve yardımcımız olsun. Ramazan Bayramı'nı da ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile kılsın."

GAZETECİLERLE BAYRAMLAŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından gazetecilere simit ikram etti. Gazetecilerle sohbet eden Erdoğan, "Bu bizim simit, sadece Rize'de olur" dedi. Erdoğan daha sonra gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.