Devlet Bahçeli bayram sonrasını işaret etti! 'Türkiye'de yeni dönem başlayacak'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Bayram namazı sonrası Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Bahçeli ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu. MHP lideri açıklamasında "Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak" dedi.

20.03.2026
08:53
20.03.2026
MHP lideri , sonrası 'in kabrini ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Bayram sonrası yeni ve güçlü bir Türkiye'nin adımları atılacak" dedi.

"YENİ BİR BAYRAMA GİRMEKTEYİZ"

Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, bayramın hüzünlü ve üzüntülü şekilde karşılandığını ifade ederek, "Ülkemizin çevresindeki gelişmeler ve çok yönlü siyasi çatışmaların dışında ülkeler arasındaki çatışmaların yaygınlaştığı bir ortamda yeni bir bayram dönemine girmekteyiz." diye konuştu.

Türk milletinin, İslam aleminin ve bütün insanlığın Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bahçeli, "Bayram sonrası dönem, yeni ve güçlü bir Türkiye'nin inşasında önemli hizmetlerin ve adımların atılacağı bir Türkiye olacaktır. Burada en önemli mesele, var olan siyasi partilerin bütünüyle, Meclis'te temsil edilen partilerin ise verimli ve etkin çalışmalarıyla Türkiye'nin tüm meselelerini çözebilecek bir görüş birliği, ağız birliği içerisinde olmalarıdır." ifadelerini kullandı.

