Çankırı'da ahşap evde yangın faciası: 2 kişi can verdi

Çankırı'nın merkez ilçesi İncili Çeşme Mahallesi'ndeki Mezarlık Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir ahşap evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken, dumanların etkisinde kalan Ramazan Bayram ve Sefer Üzün hayatını kaybetti. Evdeki bir köpek de telef oldu. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.