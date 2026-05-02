Market önündeki silahlı saldırı anı kamerada

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Atatürk Caddesi’ndeki bir market önünde iki grup arasında çıkan tartışma bir kişi yanındaki pompalı tüfekle ateş açtı. Kavgayla ilgisi bulunmayan Kadir K. ile Ahmet Taha Ş. vuruldu. Yaralılar kendi çabalarıyla hastaneye giderken, durumu ağır olduğu öğrenilen Ahmet Taha Ş. Adana’daki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’ne sevk edildi. Silahlı saldırı anı ise bölgedeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde silahın ateşlendiği anlar ile çevrede yaşanan panik dikkat çekti.

