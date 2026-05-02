Fenerbahçe yeni forvetini Bundesliga'da buldu! Sarı-lacivertlilerde Nicolas Jackson sesleri

Trendyol Süper Lig'in son 3 haftasına lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde ikinci sırada giren ve şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar başlıyor. 6-7 Haziran tarihlerinde yeni yönetimin seçileceği sarı-lacivertlilerde transferle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'nin, Bundesliga'nın dev kulübü Bayern Münih'te forma giyen yıldız forvetle ilgilendiği iddia edildi. İşte transferin ayrıntıları...

Fenerbahçe yeni forvetini Bundesliga'da buldu! Sarı-lacivertlilerde Nicolas Jackson sesleri
Trendyol 'de 2025-2026 sezonu heyecanında sona yaklaşıldı. Ligin 31. haftasında deplasmanda ezeli rakibi 'a konuk olan , derbiden 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligin son 3 haftasına lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde girerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Fenerbahçe yeni forvetini Bundesliga'da buldu! Sarı-lacivertlilerde Nicolas Jackson sesleri

Fenerbahçe, ligde kalan maçlarında sırasıyla RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor ve ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelerek sezonu noktalayacak.

Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisinin ardından peşpeşe radikal kararlar da alındı. Sarı-lacivertlilerde ilk olarak İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Başkan Sadettin Saran daha sonra yaptığı açıklamada kulübün 6-7 Haziran tarihlerinde seçimli olağanüstü genel kurula gideceğini duyurdu.

Fenerbahçe yeni forvetini Bundesliga'da buldu! Sarı-lacivertlilerde Nicolas Jackson sesleri

FENERBAHÇE'DE TRANSFER OPERASYONU BAŞLIYOR

Haziran ayının ilk haftasında yeni yönetimin göreve başlayacağı Fenerbahçe'de bir yandan da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda çalışmaları başladı. Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih'te kiralık olarak forma 24 yaşındaki forvet Nicolas Jackson, Avrupa'nın büyük takımları tarafından takip ediliyor. Haberde, Alman devinin, Chelsea'den kiraladığı Senegalli golcünün bonservisini almama kararı aldığı ve Jackson'ı takip eden kulüplerden birinin de Fenerbahçe olduğu belirtildi.

Fenerbahçe yeni forvetini Bundesliga'da buldu! Sarı-lacivertlilerde Nicolas Jackson sesleri

Haberde, sezon sonu Chelsea'ye geri dönmesi beklenen Jackson'ın, iyi ilişkileri bulunmadığı kulübüyle bağını resmi olarak koparması beklendiği ifade edildi. Bu doğrultuda genç golcünün düzenli forma şansı bulacağı takımı seçmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Fenerbahçe yeni forvetini Bundesliga'da buldu! Sarı-lacivertlilerde Nicolas Jackson sesleri

Öte yandan Juventus, Milan, Newcastle United ve Al Ahli gibi kulüplerin de gündeminde bulunan Jackson'ın, 2026 Dünya Kupası sonrasında transferle ilgili kararını vermesi beklendiği ifade edildi.

Nicolas Jackson, bu sezon Bayern Münih'te 13'ü ilk 11'de olmak üzere 30 maçta forma giydi. Jackson, bu maçlarda 10 gol atarken 3 de asist yapmayı başardı.

