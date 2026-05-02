Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonu heyecanında sona yaklaşıldı. Ligin 31. haftasında deplasmanda ezeli rakibi Galatasaray'a konuk olan Fenerbahçe, derbiden 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı. Sarı-lacivertliler bu sonuçla ligin son 3 haftasına lider Galatasaray'ın 7 puan gerisinde girerek şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe yeni forvetini Bundesliga'da buldu! Sarı-lacivertlilerde Nicolas Jackson sesleri Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Fenerbahçe'de, Galatasaray yenilgisi sonrası teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrılırken, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Bayern Münih'in kiralık forveti Nicolas Jackson'ın gündemde olduğu belirtildi. Fenerbahçe, ligin 31. haftasında Galatasaray'a 3-0 yenilerek liderin 7 puan gerisine düştü. Teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Fenerbahçe, 6-7 Haziran tarihlerinde seçimli olağanüstü genel kurula gidecek. Bayern Münih'te kiralık forma giyen 24 yaşındaki forvet Nicolas Jackson, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor. Nicolas Jackson, bu sezon Bayern Münih'te 30 maçta 10 gol ve 3 asist kaydetti.

Fenerbahçe, ligde kalan maçlarında sırasıyla RAMS Başakşehir, TÜMOSAN Konyaspor ve ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelerek sezonu noktalayacak.

Fenerbahçe'de Galatasaray yenilgisinin ardından peşpeşe radikal kararlar da alındı. Sarı-lacivertlilerde ilk olarak İtalyan teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Başkan Sadettin Saran daha sonra yaptığı açıklamada kulübün 6-7 Haziran tarihlerinde seçimli olağanüstü genel kurula gideceğini duyurdu.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER OPERASYONU BAŞLIYOR

Haziran ayının ilk haftasında yeni yönetimin göreve başlayacağı Fenerbahçe'de bir yandan da yeni sezon kadro planlaması doğrultusunda transfer çalışmaları başladı. Gelecek sezon şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, güçlü bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor.

Bild'de yer alan habere göre, Bayern Münih'te kiralık olarak forma 24 yaşındaki forvet Nicolas Jackson, Avrupa'nın büyük takımları tarafından takip ediliyor. Haberde, Alman devinin, Chelsea'den kiraladığı Senegalli golcünün bonservisini almama kararı aldığı ve Jackson'ı takip eden kulüplerden birinin de Fenerbahçe olduğu belirtildi.

Haberde, sezon sonu Chelsea'ye geri dönmesi beklenen Jackson'ın, iyi ilişkileri bulunmadığı kulübüyle bağını resmi olarak koparması beklendiği ifade edildi. Bu doğrultuda genç golcünün düzenli forma şansı bulacağı takımı seçmesinin muhtemel olduğu aktarıldı.

Öte yandan Juventus, Milan, Newcastle United ve Al Ahli gibi kulüplerin de gündeminde bulunan Jackson'ın, 2026 Dünya Kupası sonrasında transferle ilgili kararını vermesi beklendiği ifade edildi.

Nicolas Jackson, bu sezon Bayern Münih'te 13'ü ilk 11'de olmak üzere 30 maçta forma giydi. Jackson, bu maçlarda 10 gol atarken 3 de asist yapmayı başardı.