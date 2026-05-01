Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Gelecek sezon için netleşti: 3 isme veda edilecek

Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray'da gelecek sezonun planları başladı. Galatasaray'da sezonun sona ermesinin ardından takımdan ayrılacak isimler de netleşiyor. Yönetim 3 ismi göndermeyi planlıyor.

Samsunspor maçıyla üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen , 2026/27 sezonu öncesi kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, 2026/27 sezonu öncesi kadroda önemli değişiklikler yaparak Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile yolları ayırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor ve 2026/27 sezonu öncesi kadrosunda değişiklikler yapacak.
Kiralık oyuncular Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile sezon sonunda yolların ayrılmasına olumsuz bakılıyor.
Sacha Boey'in Bayern Münih ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor.
Noa Lang'ın Napoli ile sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor.
Yaser Asprilla'nın Girona ile sözleşmesi 2030'da sona erecek.
CİMBOM'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Son yıllarda kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla dikkat çeken Cimbom, önümüzdeki yaz döneminde de çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlamayı hedefliyor.

Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da kiralık oyuncular için oyuncular için olumsuz görüş hakim.

BOEY, LANG VE ASPRILLA AYRILIYOR

Sarı-kırmızılılarda kiralık oyuncular Boey, Lang ve Asprilla'nın takımda kalması konusunda şu an için olumsuz bir bulunuyor. Takvim'in haberine göre; 3 yıldız ile sezon sonu yollar ayrılacak.

, bu sezon Galatasaray ile çıktığı 15 maçta 1 gol kaydetti. Fransız sağ bekin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SKOR KATKISI ÜRETEMEDİ

, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 16 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Hollandalı kanat oyuncusunun Napoli ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor.

Yaser Asprilla ise Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta skor katkısı üretemedi. Kolombiyalı futbolcunun Girona ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

