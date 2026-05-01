Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Gelecek sezon için netleşti: 3 isme veda edilecek

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Samsunspor maçıyla üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray, 2026/27 sezonu öncesi kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.
Son yıllarda kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla dikkat çeken Cimbom, önümüzdeki yaz transfer döneminde de çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlamayı hedefliyor.
Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da kiralık oyuncular için oyuncular için olumsuz görüş hakim.
Sarı-kırmızılılarda kiralık oyuncular Boey, Lang ve Asprilla'nın takımda kalması konusunda şu an için olumsuz bir bulunuyor. Takvim'in haberine göre; 3 yıldız ile sezon sonu yollar ayrılacak.
Sacha Boey, bu sezon Galatasaray ile çıktığı 15 maçta 1 gol kaydetti. Fransız sağ bekin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
Noa Lang, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 16 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Hollandalı kanat oyuncusunun Napoli ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor.
Yaser Asprilla ise Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta skor katkısı üretemedi. Kolombiyalı futbolcunun Girona ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.