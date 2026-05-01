Samsunspor maçıyla üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray, 2026/27 sezonu öncesi kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

HABERİN ÖZETİ Galatasaray'da dev transfer operasyonu! Gelecek sezon için netleşti: 3 isme veda edilecek Galatasaray, 2026/27 sezonu öncesi kadroda önemli değişiklikler yaparak Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Galatasaray, üst üste 4. şampiyonluğunu ilan etmek istiyor ve 2026/27 sezonu öncesi kadrosunda değişiklikler yapacak. Kiralık oyuncular Sacha Boey, Noa Lang ve Yaser Asprilla ile sezon sonunda yolların ayrılmasına olumsuz bakılıyor. Sacha Boey'in Bayern Münih ile sözleşmesi 2028'e kadar devam ediyor. Noa Lang'ın Napoli ile sözleşmesi 2030'a kadar sürüyor. Yaser Asprilla'nın Girona ile sözleşmesi 2030'da sona erecek.

CİMBOM'DA TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Son yıllarda kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla dikkat çeken Cimbom, önümüzdeki yaz transfer döneminde de çok sayıda yıldız ismi renklerine bağlamayı hedefliyor.

Galatasaray'da yapılacak transferlerin yanı sıra takımda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılarda sıcak bir gelişme yaşandı. Galatasaray'da kiralık oyuncular için oyuncular için olumsuz görüş hakim.

BOEY, LANG VE ASPRILLA AYRILIYOR

Sarı-kırmızılılarda kiralık oyuncular Boey, Lang ve Asprilla'nın takımda kalması konusunda şu an için olumsuz bir bulunuyor. Takvim'in haberine göre; 3 yıldız ile sezon sonu yollar ayrılacak.

Sacha Boey, bu sezon Galatasaray ile çıktığı 15 maçta 1 gol kaydetti. Fransız sağ bekin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

SKOR KATKISI ÜRETEMEDİ

Noa Lang, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 16 maçta 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Hollandalı kanat oyuncusunun Napoli ile olan sözleşmesi 2030 yılına kadar sürüyor.

Yaser Asprilla ise Galatasaray formasıyla çıktığı 9 maçta skor katkısı üretemedi. Kolombiyalı futbolcunun Girona ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.