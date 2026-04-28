Galatasaray ayrılığı resmen duyurdu! Yıldız oyuncu veda etti

Ligde son 2 haftaya topladığı 44 puanla 7. sırada giren Galatasaray MCT Technic'te kritik bir ayrılık yaşandı. Cimbom, 33 yaşındaki ABD'li oyun kurucu Will Cummings ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "2024-2025 sezonunda Galatasaray Erkek Basketbol Takımı kadrosuna dahil olan ve geçtiğimiz sezon FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan takımımızın da önemli bir parçası olan Will Cummings ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sarı kırmızılı formamız altında geçirdiği süre boyunca gösterdiği mücadele ve verdiği emekler için kendisine teşekkür ediyor, profesyonel kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

