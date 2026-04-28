Okan Buruk İle yeni sözleşme imzalanacak mı? Dursun Özbek'ten sürpriz karar: Yeniden başkan seçilirse...

Son olarak Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup eden ve şampiyonluk kupasının bir kulpunu tutan Galatasaray, saha içindeki başarılarını idari istikrarla taçlandırmaya hazırlanıyor.
Başkan Dursun Özbek, ligde rekorları altüst ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren teknik direktör Okan Buruk ile ilgili sürpriz bir karara imza attı.
Sarı kırmızılı yönetim, haziran ayında mevcut mukavelesi sona erecek olan 52 yaşındaki çalıştırıcı için yönetim düğmeye bastı. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek başkanlık seçimlerine tek aday olarak girmesi beklenen Dursun Özbek, yeni tüzük gereği iki yıl sürecek görev süresi boyunca takımı Okan Buruk’a emanet edecek. Bu hamleyle birlikte kulüpte "seçim dönemi-hoca değişikliği" belirsizliğine de set çekilmiş olacak.
Sözleşmesi Türk Lirası üzerinden düzenlenen Buruk’un yıllık kazancında da önemli bir artışa gidiliyor. Şu anki kurla yaklaşık 2.7 milyon Euro bandında bir maaşı olan başarılı teknik adamın yıllık ücretinin, 3.5 milyon Euro’nun TL karşılığına yükseltilmesi planlanıyor.
Okan Buruk, bu yeni dönemle birlikte Türk futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir unvanın eşiğine geldi.
Fatih Terim’in 1996-2000 yılları arasındaki efsanevi 4 sene üst üste şampiyonluk rekoruna en çok yaklaşan isim olan Buruk, bu başarıyı tekrarlayan ikinci teknik direktör olmaya odaklandı.
Buruk, Fatih Terim dönemindeki o efsane kadroda futbolcu olarak yer almıştı. Bu başarıyı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak yaşayan ilk ve tek isim olarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdıracak.