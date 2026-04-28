Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Okan Buruk İle yeni sözleşme imzalanacak mı? Dursun Özbek'ten sürpriz karar: Yeniden başkan seçilirse...

Süper Lig devi Galatasaray'da, Fatih Terim'in 4 yıl üst üste şampiyonluk rekorunu egale etmeye hazırlanan Okan Buruk hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı. Dursun Özbek, mayıs ayında yapılacak başkanlık seçiminde yeniden başkan seçilmesi halinde deneyimli teknik direktörle ilgili kararını netleştirdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 11:28
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 11:28

Son olarak Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup eden ve şampiyonluk kupasının bir kulpunu tutan Galatasaray, saha içindeki başarılarını idari istikrarla taçlandırmaya hazırlanıyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile mevcut sözleşmesinin bitiş tarihi olan haziran ayından önce yeni bir sözleşme imzalanması için düğmeye basıldı.
Mevcut sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Okan Buruk ile yeni bir sözleşme imzalanacak.
Başkan Dursun Özbek'in 23 Mayıs'taki seçimlere tek aday olarak girmesi bekleniyor ve yeni tüzük gereği iki yıllık görev süresi boyunca Okan Buruk ile devam edilecek.
Okan Buruk'un yıllık kazancında ciddi bir iyileştirme yapılacak ve mevcut maaşının TL karşılığının 3.5 milyon Euro bandına yükseltilmesi planlanıyor.
Okan Buruk, bu yeni dönemle birlikte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak dört yıl üst üste şampiyonluk yaşayan ilk ve tek isim olma yolunda ilerliyor.
Başkan Dursun Özbek, ligde rekorları altüst ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren teknik direktör Okan Buruk ile ilgili sürpriz bir karara imza attı.

GÖREV SÜRESİYLE PARALEL İMZA

Sarı kırmızılı yönetim, haziran ayında mevcut mukavelesi sona erecek olan 52 yaşındaki çalıştırıcı için yönetim düğmeye bastı. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek başkanlık seçimlerine tek aday olarak girmesi beklenen Dursun Özbek, yeni tüzük gereği iki yıl sürecek görev süresi boyunca takımı Okan Buruk’a emanet edecek. Bu hamleyle birlikte kulüpte "seçim dönemi-hoca değişikliği" belirsizliğine de set çekilmiş olacak.

KAZANCINA CİDDİ İYİLEŞTİRME

Sözleşmesi Türk Lirası üzerinden düzenlenen Buruk’un yıllık kazancında da önemli bir artışa gidiliyor. Şu anki kurla yaklaşık 2.7 milyon Euro bandında bir maaşı olan başarılı teknik adamın yıllık ücretinin, 3.5 milyon Euro’nun TL karşılığına yükseltilmesi planlanıyor.

HEM SAHADA HEM KULÜBEDE: "TEK VE BENZERSİZ"

Okan Buruk, bu yeni dönemle birlikte Türk futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir unvanın eşiğine geldi.

DÖRTTE DÖRT TAKİBİ

Fatih Terim’in 1996-2000 yılları arasındaki efsanevi 4 sene üst üste şampiyonluk rekoruna en çok yaklaşan isim olan Buruk, bu başarıyı tekrarlayan ikinci teknik direktör olmaya odaklandı.

TARİHE GEÇEN İSTATİSTİK

Buruk, Fatih Terim dönemindeki o efsane kadroda futbolcu olarak yer almıştı. Bu başarıyı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak yaşayan ilk ve tek isim olarak adını Türk tarihine altın harflerle yazdıracak.

ETİKETLER
#Futbol
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.