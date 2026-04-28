Son olarak Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 3-0'lık skorla mağlup eden ve şampiyonluk kupasının bir kulpunu tutan Galatasaray, saha içindeki başarılarını idari istikrarla taçlandırmaya hazırlanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Okan Buruk İle yeni sözleşme imzalanacak mı? Dursun Özbek'ten sürpriz karar: Yeniden başkan seçilirse... Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk ile mevcut sözleşmesinin bitiş tarihi olan haziran ayından önce yeni bir sözleşme imzalanması için düğmeye basıldı. Mevcut sözleşmesi haziran ayında sona erecek olan Okan Buruk ile yeni bir sözleşme imzalanacak. Başkan Dursun Özbek'in 23 Mayıs'taki seçimlere tek aday olarak girmesi bekleniyor ve yeni tüzük gereği iki yıllık görev süresi boyunca Okan Buruk ile devam edilecek. Okan Buruk'un yıllık kazancında ciddi bir iyileştirme yapılacak ve mevcut maaşının TL karşılığının 3.5 milyon Euro bandına yükseltilmesi planlanıyor. Okan Buruk, bu yeni dönemle birlikte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak dört yıl üst üste şampiyonluk yaşayan ilk ve tek isim olma yolunda ilerliyor.

Başkan Dursun Özbek, ligde rekorları altüst ederek şampiyonluk yürüyüşünü sürdüren teknik direktör Okan Buruk ile ilgili sürpriz bir karara imza attı.

GÖREV SÜRESİYLE PARALEL İMZA

Sarı kırmızılı yönetim, haziran ayında mevcut mukavelesi sona erecek olan 52 yaşındaki çalıştırıcı için yönetim düğmeye bastı. 23 Mayıs'ta gerçekleşecek başkanlık seçimlerine tek aday olarak girmesi beklenen Dursun Özbek, yeni tüzük gereği iki yıl sürecek görev süresi boyunca takımı Okan Buruk’a emanet edecek. Bu hamleyle birlikte kulüpte "seçim dönemi-hoca değişikliği" belirsizliğine de set çekilmiş olacak.

KAZANCINA CİDDİ İYİLEŞTİRME

Sözleşmesi Türk Lirası üzerinden düzenlenen Buruk’un yıllık kazancında da önemli bir artışa gidiliyor. Şu anki kurla yaklaşık 2.7 milyon Euro bandında bir maaşı olan başarılı teknik adamın yıllık ücretinin, 3.5 milyon Euro’nun TL karşılığına yükseltilmesi planlanıyor.

HEM SAHADA HEM KULÜBEDE: "TEK VE BENZERSİZ"

Okan Buruk, bu yeni dönemle birlikte Türk futbolunda eşi benzeri görülmemiş bir unvanın eşiğine geldi.

DÖRTTE DÖRT TAKİBİ

Fatih Terim’in 1996-2000 yılları arasındaki efsanevi 4 sene üst üste şampiyonluk rekoruna en çok yaklaşan isim olan Buruk, bu başarıyı tekrarlayan ikinci teknik direktör olmaya odaklandı.

TARİHE GEÇEN İSTATİSTİK

Buruk, Fatih Terim dönemindeki o efsane kadroda futbolcu olarak yer almıştı. Bu başarıyı hem futbolcu hem de teknik direktör olarak yaşayan ilk ve tek isim olarak adını Türk futbol tarihine altın harflerle yazdıracak.