Talisca'dan kaçan penaltıyla ilgili açıklama! "Eğer golü atsaydım..."

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 3-0 mağlup olarak bitime 3 hafta kala zirvenin 7 puan gerisine düştü ve şampiyonluk şansını zora soktu. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı oyuncusu Anderson Talisca, mücadelenin 13. dakikasında kazanılan penaltı atışını değerlendirememişti. Kaçan penaltıyla ilgili açıklamalarda bulunan Talisca, "Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum. Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası" dedi.

'de 31. hafta maçları geride kaldı. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde ile , RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Lider Galatasaray, ikinci sıradaki ezeli rakibini Osimhen, Barış ve Torreira'nın golleriyle 3-0 mağlup ederek zirvede bitime 3 hafta kala puan farkını 7'ye çıkardı ve şampiyonluk yolunda büyük bir adım attı.

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın derbisinde Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir adım atarken, Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı ve seçimli olağanüstü genel kurul kararı alındı.
Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 yenerek puan farkını 7'ye çıkardı.
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.
Başkan Sadettin Saran, kulüpte 6-7 Haziran tarihlerinde seçimli olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu.
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Talisca, maçta kaçırdığı penaltı sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Talisca, penaltının sorumluluğunu üstlendiğini ve amacının kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'de mağlubiyeti sonrası moraller dibe vururken teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı. Öte yandan başkan Sadettin Saran, kulüpte 6-7 Haziran tarihlerinde seçimli olağanüstü genel kurul yapılacağını duyurdu.

TALISCA'DAN PENALTI AÇIKLAMASI

Galatasaray-Fenerbahçe maçının kırılma anlarından biri mücadelenin 13. dakikasında yaşandı. Fenerbahçe'nin hızlı hücumunda Sidiki Cherif'in ceza sahası içinde düşürülmesinin ardından kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçti. Fenerbahçe'nin bu sezonki önemli gol silahlarından olan Talisca, penaltıda topu direğin dibinden dışarıya atarken sarı-lacivertliler öne geçme fırsatını değerlendiremedi.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Talisca, derbide kaçırdığı penaltıyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu.

Talisca, yaptığı paylaşımda, "Penaltıyı atan benim. Sorumluluk bana ait. İşte böyle anlarda gerçek takım arkadaşlarının kim olduğunu görürsün. Penaltıyı atmamı kimse söylemedi çünkü penaltıyı atan benim. Bu sorumluluğu ben aldım çünkü bu benim görevim. Eğer derbide golü atsaydım, en iyisi olurdum. Daha önce birçok maçta olduğum gibi. Ama sonuçta bu oyunun bir parçası. Herkesin fikrine saygı duyuyorum. Ama nasıl bir oyuncu olduğumu biliyorum. Bu yüzden bu formayı giyiyorum. Farklı pozisyonlarda oynuyorum ve bunu gururla yapıyorum. Tek hedefim var, kulübün şampiyon olmasına yardımcı olmak. Hiçbir şeyden, hiç kimseden saklanmam" ifadelerini kullandı.

Anderson Talisca, bu sezon sarı-lacivertli formayla 30'u ilk 11'de olmak üzere 43 maça çıktı. Brezilyalı oyuncu bu maçlarda 24 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü.

