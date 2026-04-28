Domenico Tedesco'dan ayrılık sonrası ilk açıklama! Şaşkınlığı sözlerine yansıdı

Fenerbahçe yönetimi, Galatasaray derbisinde 3-0'lık yenilginin ardından olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıda alınan kararla birlikte; Teknik Direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrıldı.
Ayrılık sonrası İtalyan teknik adamdan ilk açıklama geldi. Alman haber ajansı DPA'ya konuşan Tedeco'nun şaşkınlığı sözlerine yansıdı.
Tedesco, "Daha yeni sözleşme uzatma konusunda görüşüyorduk. Şimdi ise ligde aldığımız ikinci yenilginin ardından yollarımızı ayırdık" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, 6-7 Haziran tarihlerinde Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılacağını duyurdu.