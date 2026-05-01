Beşiktaş gelecek sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratmamak için transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde titiz transfer süreci geçirmek isteyen siyah-beyazlılarda kadroda performansı düşük oyuncuların hemen gönderilmesi için yoğun mesai harcanıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş istedi, Başakşehir fiyatı uçurdu! Yusuf Sarı için istenen bonservis bedeli belli oldu Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlarken, Başakşehir'den Yusuf Sarı için istenen bonservis bedeli yüksek çıktı. Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde transfer çalışmalarına başladı ve performansı düşük oyuncuları göndermeyi hedefliyor. Djalo, Jota Silva ve Rashica gibi isimlerin gönderilmesi planlanırken, kanat transferi için yerli isimler de değerlendiriliyor. Başakşehir yönetimi, Yusuf Sarı için yaklaşık 9-10 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Yusuf Sarı, hızı, sol ayağı ve adam eksiltme becerisiyle teknik heyetin onayladığı bir isim olarak öne çıkıyor. Kulübün mali disiplin süreci nedeniyle, yüksek bonservis bedelinin takas veya farklı ödeme formülleriyle düşürülmeye çalışılacağı tahmin ediliyor.

Djalo, Jota Silva ve Rashica gibi isimler gözden çıkarılırken her bölge için yıldız isim arayışına girildi. Bu kapsamda özellikle skor üretebilecek kanat transferi için yerli isimler de listeye ekleniyor.

BONSERVİS PAZARLIĞINDA RAKAMLAR YÜKSELDİ

Beşiktaş’ta kanat takviyesi için adı sıkça anılan isimlerden biri olan Yusuf Sarı transferinde maliyet tablosu ortaya çıkmaya başladı. Gazeteci Sercan Dikme'nin aktardığı bilgilere göre; Başakşehir yönetimi, milli futbolcunun bonservisi için yaklaşık 9-10 milyon Euro bandında bir bedel talep ediyor.

Geçtiğimiz transfer dönemlerinde de siyah-beyazlıların radarına giren oyuncu için istenen bu yüksek rakam, pazarlık sürecindeki en büyük engel olarak görülüyor.

YUSUF SARI İSTENİYOR

Hızı, etkili sol ayağı ve adam eksiltme becerisiyle Süper Lig'in en formda yerli kanat oyuncuları arasında gösterilen Yusuf Sarı, teknik heyetin de onay verdiği isimler arasında yer alıyor.

Ancak kulübün içinde bulunduğu mali disiplin süreci göz önüne alındığında, istenen çift haneli bonservis bedelinin takas veya farklı ödeme formülleriyle aşağı çekilmeye çalışılacağı tahmin ediliyor.