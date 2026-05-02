Türkiye'nin gelecek 10 yıllık aile ve nüfus politikalarının belirlendiği "Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Aile ve Nüfus Genelgesi yayınlandı: Milli Aile Haftası kutlanacak

AİLE KURMA VE DOĞURGANLIK TEŞVİK EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan genelgede sorunlara karşı çözümler çok başlıkta ele alındı. Son yıllardaki doğurganlık hızındaki hızlı düşüş ve nüfusun yaşlanmasının dikkat çekici boyutlara geldiğinin vurgulandığı genelgede evlilik kurumunun güçlendirilmesi, cinsiyetsizleştirme akımlarıyla mücadele ve doğurganlığın teşvik edilmesi başlıkları vurgulandı.

MAYIS AYININ SON HAFTASI MİLLİ AİLE HAFTASI İLAN EDİLDİ

Aile ve Nüfus On Yılı Vizyon Belgesi kapsamında aile ve nüfusun güçlendirilmesine yönelik politikaların geliştirilmesi özetle şu biçimde yer aldı:

-Aile ve nüfus yapısının korunması ve güçlendirilmesi konusunda öncelikler ve uygulamalar kamu kurum ve kuruluşlarınca ele alınacak.

-Tüm kamusal politika düzenleme uygulama ve kamu kurumları tarafından yürütülen destekler araştırmalar nüfus değişimine etkileri değerlendirilecek.

-Aileyi koruyucu ve nüfusu artırıcı biçimde kamu görev alanları faaliyetlerini yürütecek.

-Aileyi ve nüfusu olumsuz etkileyen cinsiyetsizleştirme akımı, zararlı alışkanlıklar ve bağımlılıklar bütüncül politika içinde ele alınacak

-Evlilik müessesesinin toplumsal itibarı korunacak, genç yetişkinler evliliğe teşvik edilecek, evlilik kolaylaştırılacak

-"Annelik ve babalık" çocuğun sağlıklı gelişimindeki belirleyici rolüyle toplumsal değer olarak ele alınacak, çok çocukluluk teşvik edilecek, çocuk sahibi olmak özendirilecek.

-Gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine yönelik çalışmalar artırılacaktır.

-Kırsal alanlara dönüşü destekleyen politikalar geliştirilecek, kentlerde aile ve çocuk odaklı düzenlemeler yapılacaktır.

-Mevcut hukuki düzenlemeler gözden geçirilerek ihtiyaçlara uygun şekilde güncellenecektir.

-Aile ve nüfus yapısındaki değişimler düzenli olarak izlenecek ve raporlanacaktır.

-Türkiye’nin nüfus politikalarındaki öncü rolü uluslararası alanda güçlendirilecektir.

Tüm kitle iletişim araçlarında aileyi zedeleyici unsurların tespiti ve önlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.

-Her yıl mayıs ayının son haftası "Milli Aile Haftası" olarak kutlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından şunları söyledi: "Aile ve Nüfus On Yılı Genelgemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile yapımızı koruyan, gençlerimizi destekleyen ve nüfus politikalarımızı uzun vadeli bir vizyonla ele alan güçlü bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Güçlü aile, güçlü toplum hedefimize yön veren bu önemli adım için Sayın Cumhurbaşkanımıza milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Aile ve Nüfus On Yılı’nda, büyük Türkiye ailemizin her bir ferdinin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun"