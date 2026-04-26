Yapay zeka Türkiye'nin 50 yıl sonraki nüfus haritasını çıkardı: İşte 81 ilin şoke eden yeni nüfus rakamları

GELECEĞİN DEMOGRAFİK YAPISINDA BİZİ NELER BEKLİYOR?

Sürdürülebilir Barınma İhtiyacı: Artan kentsel nüfusla birlikte, altyapısız dikey yapılaşmanın yerini ekolojik sisteme zarar vermeyen, çok daha planlı yatay mimari konseptlerine bırakması yasal bir zorunluluk hâline gelecek.

Su ve Enerji Kaynaklarının Yönetimi: Büyüyen mega kentlerin en büyük sorunu tatlı su ve kesintisiz enerji temini olacağı için, şehirlere özel büyük ölçekli su arıtma tesisleri ve güneş enerjisi tarlaları hayati bir rol oynayacak.

Modern Ulaşım Ağlarının Genişlemesi: Yeraltı raylı sistemlerinin ve yüksek hızlı tren bağlantılarının, sadece büyükşehirleri değil nüfusu artan diğer illeri de verimli bir şekilde kapsayacak biçimde acilen genişletilmesi gerekecek.