Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren kararnameye göre, kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın çalışan tüm annelerin doğum izni sürelerinde köklü bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenleme ile daha önce toplamda 16 hafta olan izin süresi; doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 16 hafta olmak üzere toplam 24 haftaya yükseltildi.

Dinle Özetle

Doğum izni düzenlemesi Resmi Gazete'de! Çalışan anne ve babalar için yeni dönem başladı

HABERİN ÖZETİ Doğum izni düzenlemesi Resmi Gazete'de! Çalışan anne ve babalar için yeni dönem başladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren kararnameyle, çalışan annelerin doğum izni süreleri ve babalık izni gibi haklarda önemli düzenlemeler yapıldı. Doğum izni süresi, kamu ve özel sektör ayrımı olmaksızın toplamda 16 haftadan 24 haftaya yükseltildi (doğum öncesi 8 hafta, doğum sonrası 16 hafta). Doğum izni yeni sona ermiş ve belirli şartları sağlayan anneler, 1 Nisan 2026 itibarıyla doğum tarihlerinden itibaren geçen süre 24 haftayı doldurmamışsa, başvurmaları halinde 8 haftaya kadar ek analık izni kullanabilecek. Özel sektör çalışanlarının babalık izni süresi 10 güne çıkarıldı. Koruyucu aile olan vatandaşlara ilk kez 10 günlük izin hakkı tanındı. Sağlık durumu elverişli anne adaylarının doğum öncesi çalışabileceği süre 2 haftaya indirilerek, doğum sonrasına aktarılabilecek izin süresi 1 hafta artırıldı.

EK İZİN HAKKI VE KRİTİK TARİH DETAYI

Doğum izni yeni sona ermiş olan anneler için de sevindirici bir haber geldi. Belirli şartları sağlayan anneler, izinlerini 24 haftaya tamamlayabilecekler. Bu haktan yararlanabilmek için en kritik şart, doğum tarihinden itibaren geçen sürenin 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftayı doldurmamış olmasıdır. Şartı karşılayan anneler, başvuru yapmaları durumunda 8 haftaya kadar ek analık izni kullanabilecek. Başvurulara ilişkin teknik ayrıntılar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilan edilecek.

BABALIK İZNİ VE KORUYUCU AİLE HAKLARI GENİŞLETİLDİ

Düzenleme sadece annelerle sınırlı kalmayarak aile bütünlüğünü destekleyen ek haklar getirdi:

Özel sektör çalışanlarının babalık izni süresi, kamu çalışanlarında olduğu gibi 10 güne çıkarıldı.

Koruyucu aile olan vatandaşlara da ilk kez 10 günlük izin hakkı tanındı.

Sağlık durumu elverişli olan anne adaylarının doğum öncesi çalışabileceği süre 3 haftadan 2 haftaya indirilerek, doğum sonrasına aktarılabilecek izin süresi 1 hafta artırıldı.

BAKAN GÖKTAŞ: "AİLE VE NÜFUS ON YILI VİZYONUMUZUN YANSIMASI"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmetler Kanunu hakkında, "Ailelerimizi, annelerimizi, çocuklarımızı ve büyüklerimizi yakından ilgilendiren önemli düzenlemeleri kapsıyor" dedi.

Bakan Göktaş, kanuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Sosyal Hizmetler Kanunu, ailelerimizi, annelerimizi, çocuklarımızı ve büyüklerimizi yakından ilgilendiren önemli düzenlemeleri kapsıyor. Bu kıymetli adım, Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuzun güçlü bir yansıması. Ailelerimizi güçlendiren, annelerimizi destekleyen, çocuklarımızın güvenliğini önceleyen, yaşlılarımızın yaşam kalitesini artıran sosyal hizmetlerimizi kararlılıkla hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bu sürece destek veren AK Parti Grubumuz ve Cumhur İttifakımız başta olmak üzere tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

https://x.com/MahinurOzdemir/status/2049960909309649314