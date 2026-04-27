Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen doğum izni düzenlemesi, çalışan annelerin haklarında önemli değişikliklere adım atılmasını sağlıyor. Gözler düzenlemenin yürürlüğe girmesi için Resmî Gazete’de yayımlanacağı tarihe çevrildi.

HABERİN ÖZETİ 24 haftalık doğum izni Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 27 Nisan 2026 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni doğum izni düzenlemesiyle birlikte, çalışan annelerin doğum izni süreleri uzatılıyor ve babalık izinleri genişletiliyor. Mevcut 16 haftalık ücretli doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması öngörülüyor. Düzenleme kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneleri kapsayacak şekilde planlandı. Belirli şartları sağlayan annelere geriye dönük ek izin hakkı tanınması gündemde. Doğum öncesi izin süresinde esneklik sağlanarak, kullanılmayan sürelerin doğum sonrasına aktarılması hedefleniyor. Babalık izni 5 günden 10 güne çıkarıldı. Evlat edinme ve koruyucu aile durumlarında da izin sürelerinin genişletilmesi planlanıyor.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKTI MI?

Mevcut uygulamada 16 hafta olarak uygulanan ücretli doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasını öngören düzenleme yasama sürecinden geçti. Bu değişiklikle birlikte annelerin doğum sonrası daha uzun süre bebekleriyle vakit geçirebilmesi hedefleniyor.

24 HAFTALIK DOĞUM İZNİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Düzenlemenin fiilen uygulanabilmesi için Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Henüz yayımlanmadığı için 24 haftalık izin uygulaması yürürlüğe girmiş değil ve mevcut sistem geçerliliğini koruyor.

24 HAFTALIK DOĞUM İZNİ KİMLERİ KAPSIYOR VE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni düzenleme kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneleri kapsayacak şekilde planlandı. Ayrıca belirli şartları sağlayan annelere geriye dönük olarak ek izin hakkı tanınması da gündemde yer alıyor. Özellikle doğum yapmış ve mevcut izin süresini tamamlamamış olan annelerin, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra belirli süre içinde başvuru yaparak ek izin kullanabilmesi öngörülüyor.

Bu durum, geçiş sürecinde önemli bir hak genişlemesi anlamına geliyor.

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI SÜRELERDE DEĞİŞİKLİK

Mevcut sistemde doğumdan önce 8 hafta olan izin süresinde esneklik sağlanmasına yönelik değişiklikler de düzenleme kapsamında yer alıyor. Sağlık durumu uygun olan annelerin doğuma kısa süre kalana kadar çalışabilmesine imkân tanınarak doğum sonrası izin süresinin artırılması hedefleniyor.

Bu değişiklikle birlikte doğum öncesi kullanılmayan izin sürelerinin doğum sonrasına aktarılması daha avantajlı hale getiriliyor. Böylece annelerin bebek bakım sürecinde daha uzun süre izinli kalabilmesi amaçlanıyor.

BABALIK VE EVLAT EDİNME İZİNLERİ DE GENİŞLETİLDİ

Yeni düzenleme yalnızca anneleri değil babaları da kapsayan değişiklikler içeriyor. Babalık izninin 5 günden 10 güne çıkarılmasıyla birlikte aile içi destek süresinin artırılması hedefleniyor. Evlat edinme ve koruyucu aile durumlarında da izin sürelerinin genişletilmesi planlanıyor.

Belirli yaş aralığındaki çocukların evlat edinilmesi durumunda ebeveynlere izin hakkı tanınması, sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

