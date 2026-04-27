Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm

24 haftalık doğum izni Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 27 Nisan 2026

Doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasına yönelik düzenleme milyonlarca çalışan anne tarafından yakından takip edilmekte. Torba yasa süreci sonrasında 24 haftalık doğum izni Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
24 haftalık doğum izni Resmi Gazete'de yayımlandı mı? 27 Nisan 2026
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 09:45
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 09:45

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen doğum izni düzenlemesi, çalışan annelerin haklarında önemli değişikliklere adım atılmasını sağlıyor. Gözler düzenlemenin yürürlüğe girmesi için ’de yayımlanacağı tarihe çevrildi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yeni doğum izni düzenlemesiyle birlikte, çalışan annelerin doğum izni süreleri uzatılıyor ve babalık izinleri genişletiliyor.
Mevcut 16 haftalık ücretli doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılması öngörülüyor.
Düzenleme kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneleri kapsayacak şekilde planlandı.
Belirli şartları sağlayan annelere geriye dönük ek izin hakkı tanınması gündemde.
Doğum öncesi izin süresinde esneklik sağlanarak, kullanılmayan sürelerin doğum sonrasına aktarılması hedefleniyor.
Babalık izni 5 günden 10 güne çıkarıldı.
Evlat edinme ve koruyucu aile durumlarında da izin sürelerinin genişletilmesi planlanıyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

DOĞUM İZNİ 24 HAFTAYA ÇIKTI MI?

Mevcut uygulamada 16 hafta olarak uygulanan ücretli doğum izni süresinin 24 haftaya çıkarılmasını öngören düzenleme yasama sürecinden geçti. Bu değişiklikle birlikte annelerin doğum sonrası daha uzun süre bebekleriyle vakit geçirebilmesi hedefleniyor.

24 HAFTALIK DOĞUM İZNİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Düzenlemenin fiilen uygulanabilmesi için Resmî Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Henüz yayımlanmadığı için 24 haftalık izin uygulaması yürürlüğe girmiş değil ve mevcut sistem geçerliliğini koruyor.

24 HAFTALIK DOĞUM İZNİ KİMLERİ KAPSIYOR VE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni düzenleme kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneleri kapsayacak şekilde planlandı. Ayrıca belirli şartları sağlayan annelere geriye dönük olarak ek izin hakkı tanınması da gündemde yer alıyor. Özellikle doğum yapmış ve mevcut izin süresini tamamlamamış olan annelerin, düzenleme yürürlüğe girdikten sonra belirli süre içinde başvuru yaparak ek izin kullanabilmesi öngörülüyor.

Bu durum, geçiş sürecinde önemli bir hak genişlemesi anlamına geliyor.

DOĞUM ÖNCESİ VE SONRASI SÜRELERDE DEĞİŞİKLİK

Mevcut sistemde doğumdan önce 8 hafta olan izin süresinde esneklik sağlanmasına yönelik değişiklikler de düzenleme kapsamında yer alıyor. Sağlık durumu uygun olan annelerin doğuma kısa süre kalana kadar çalışabilmesine imkân tanınarak doğum sonrası izin süresinin artırılması hedefleniyor.

Bu değişiklikle birlikte doğum öncesi kullanılmayan izin sürelerinin doğum sonrasına aktarılması daha avantajlı hale getiriliyor. Böylece annelerin bebek bakım sürecinde daha uzun süre izinli kalabilmesi amaçlanıyor.

BABALIK VE EVLAT EDİNME İZİNLERİ DE GENİŞLETİLDİ

Yeni düzenleme yalnızca anneleri değil babaları da kapsayan değişiklikler içeriyor. Babalık izninin 5 günden 10 güne çıkarılmasıyla birlikte aile içi destek süresinin artırılması hedefleniyor. Evlat edinme ve koruyucu aile durumlarında da izin sürelerinin genişletilmesi planlanıyor.

Belirli yaş aralığındaki çocukların evlat edinilmesi durumunda ebeveynlere izin hakkı tanınması, sosyal destek mekanizmalarının güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

24 haftalık doğum izni yürürlüğe girdi mi?

Düzenleme henüz Resmî Gazete’de yayımlanmadığı için yürürlüğe girmedi. Yayımlandıktan sonra uygulama tarihi netleşecek.

Doğum izni kimleri kapsıyor?

Yeni düzenleme kamu ve özel sektörde çalışan tüm anneleri kapsayacak şekilde planlandı. Ayrıca belirli şartları sağlayan annelere ek izin hakkı verilmesi de öngörülüyor.

Babalık izni kaç gün oldu?

Düzenlemeye göre babalık izni 5 günden 10 güne çıkarıldı. Bu değişiklikle birlikte doğum sonrası aileye verilen destek süresi artırılmış oldu.

ETİKETLER
#Doğum Izni
#babalık izni
#Aile Hukuku
#Resmî Gazete
#Annelik İzni
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.