Canan Karatay, yeni yetmeleri şaşırtan en sağlıklı yemeği açıkladı! Bolca yiyin dedi, herkese tavsiye etti

İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı programlarda sağlıklı yaşam ve beslenmeye dair yaptığı önemli açıklamalarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Türk mutfağının en sağlıklı iki yiyeceklerinden birinin haşlanarak yapılan içli köfte olduğuna dikkat çekerken, diğer yiyeceğin ise çiğköfte olduğuna değiniyor. Toplumumuz içerisinde özellikle de içli köfteler genellikle kızartılarak yapıldığından sağlıksız bir yiyecekmiş gibi görünse de pişirme tekniğine dikkat edildiği takdirde eksileri artılara çevirmek mümkün. Türk mutfağının eşsiz lezzetlerinden olan ve içerisinde bulundurduğu yararlı malzemelerle sağlıklı beslenmeye katkıda bulunan içli köfte tarifleri için Canan Karatay'dan açıklama geldi. İşte Karatay'dan ezber bozan 'içli köfte' açıklaması...
Daha önceden katıldığı bir programda yine sağlıklı beslenme ile ilgili çok önemli noktalara değinen Prof. Canan Karatay, içli köftenin en sağlıklı yemekler arasında olduğunu şu sözlerle söylemişti:
"Çiğköfte ve içli köfte en sağlıklı yiyeceklerdir. İçli köftenin kızartılmış olanı değil haşlanmış olanını yiyin. Çok sağlıklıdır ve bulduğunuzda bol bol yiyin."
"Herkese ters geliyor ama içli köfte en sağlıklı yemektir. Her şey vardır içinde. Yağ, et, ceviz ve bulgur var içinde e daha ne olsun. Hepsi bir arada bir bütündür. Asırlardan beri bu böyle sadece yeni yetmeler şaşırıyor.
Çünkü acayip bir yemek endüstrisinin içine doğdukları için başka da bir şey bilmiyor zavallılar. Bizim kadim anadolu mutfağımız Gaziantep, Urfa, Antakya, Ege, hepsi çok önemli ve doğal. Bunlardan uzaklaştırıldı bizim halkımız. Doğal olan odur, sağlıklı olan odur."
Hem sağlıklı hem de lezzetli bir suda haşlamalı içli köfte yapımı için kollarınızı sıvayın! Misafir sofranızda sizleri asla utandırmayacak hem sağlıklı hem de enfes tadıyla damak çatlatacak olan içli köftenin tarifini haberimizin ayrtıntılarından öğrenebilirsiniz...
HAMURUNA:
3 su bardağı köftelik bulgur
3 su bardağı ılık su
2. 5 su bardağı un
Yarım su bardağı irmik
Tuz
Haşlamak için su
İÇİNE:
400 gram kıyma
4 adet kuru soğan
Yarım çay bardağı sıvı yağ
Yarım paket terayağı
1 fincan ceviz içi
Pul biber, tuz, karabiber
YAPILIŞI:
İlk olarak soğanı tavada biraz kavurun. Kavurma işlemi bittikten sonra kıymayı da ekleyip biraz daha kavurun. Baharatları, salçayı ve cevizi ekleyip bir müddet buzdolabında bekletin.
Hamuru yoğurmak için bir kaba bulgur ve irmiği koyup suyunu ve tuzunu koyun. Su biraz kendini çektikten sonra ununu ekleyip güzelce hamuru güzelce yoğurun. Cevizden biraz büyük parçalar koparıp içini parmağınızla oyaral hazırladığını karışımdan belirli miktarda koyup ağzını kapatın.
Hamurların hespini böyle yaptıktan sonra içine tuz atılmış suda güzelce hepsini haşlayın. Haşlanan içli köfteleri süzgece alıp servis tabağına aktarın. İşte bu kadar...