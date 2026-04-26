Donald Trump'ın yemeğine saldırı anı kamerada

ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk kez katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği silahlı saldırı nedeniyle yarıda kaldı. Silah seslerinin yükselmesi üzerine Donald Trump ve eşi apar topar salondan çıkarıldı. Bir polisin vurulduğu saldırıyı gerçekleştirilen şüpheli gözaltına alındı. ABD basını, saldırganın Kaliforniya Torrance'da yaşayan 31 yaşındaki Cole Tomas Allen olduğunu duyurdu. Başkan Trump, saldırı anı ve polislerin saldırgana müdahale ettiği ana ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

