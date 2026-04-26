ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı yemekte silah sesleri! Apar topar salondan çıkarıldı

Washington Hilton Oteli'nde Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan ABD Başkanı Donald Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası otelin etkinlik alanından apar topar dışarı çıkarıldı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump’ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görüldü.

Güvenlik bariyerlerini yıkarak Trump'ın oturduğu masaya ulaşan güvenlik birimleri, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı hızla aralarına alarak salondan uzaklaştırdı.

GİZLİ SERVİS: TRUMP VE EŞİ GÜVENDE

Gizli Servis'ten yapılan açıklamada Donald Trump ve eşi Melenia Trump'ın güvende olduğu bildirildi.

ÇIĞLIK SESLERİ YÜKSELDİ

Yaşanan panik anları kameralara yansırken, salondaki bazı davetlilerin olay sırasında çığlık attığı, bazılarının ise USA (ABD) diye tezahürat yaptığı duyuldu.

SİLAHLI SALDIRGAN GÖZALTINDA

Öte yandan Associated Press silahlı bir saldırganın, Trump'ın akşam yemeğine katıldığı otelin içinde ateş açtığını duyurdu. ABD medyası, silah seslerinin ekranlardan duyulduğu otelde bir saldırganın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı. Yakalanan saldırganın ilk görüntüleri ortaya çıktı. Canlı ele geçirilen silahlı saldırganın otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüldü.

FBI GÖREVLİSİ VURULDU

FBI yetkilileri, av tüfeği olan bir şüphelinin güvenliği aşmaya çalıştığını, bu sırada Gizli Servis'in müdahalesiyle karşılaşınca ateş açtığını açıkladı. Saldırıda vurulan FBI görevlisinin üzerinde çelik yelek bulunduğu, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA

Donald Trump'tan silahlı saldırı girişimine ilişkin ilk açıklama geldi. Kısa sürede saldırganı etkisiz hale getirerek gerekli güvenlik önlemlerini alan Gizli Servis’e övgüler yağdıran Trump şunları söyledi:

"Washington'da oldukça ilginç bir akşamdı. Gizli Servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Saldırgan yakalandı ve ben 'Gösteri devam etsin' tavsiyesinde bulundum ancak tamamen kolluk kuvvetlerinin yönlendirmesine göre hareket edilecek. Kısa süre içinde bir karar verecekler. Bu karar ne olursa olsun, bu akşam planlanandan çok farklı olacak ve bunu bir ay içinde tekrar yapmak zorunda kalacağız."

BAŞKAN KONUŞMA YAPACAK

ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte otelden ayrıldıktan sonra güvenli bir biçimde Beyaz Saray'a ulaştı. Başkan Trump'ın ilerleyen dakikalarda Beyaz Saray Basın Brifing Odası’nda konuşma yapacağı belirtiliyor.