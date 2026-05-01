Cani sürüsüne yenileri eklendi! Etkileşim uğruna savunmasız yaşlı adama saldırı

İzmir'in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı bir adamı uyandırarak dalga geçen ve yüzüne tekme attıkları anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaşan iki şüpheli şahıs pes dedirtti.

İki şüpheli şahıs sokakta uyuyan yaşlı bir adamı hedef aldı. Şüpheliler, yaşlı adamı uyandırıp yüzüne tekme attı. Olay anları cep telefonuyla kaydedildi. Kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yaşlı adamı uykusundan uyandırıp yüzüne tekme atan şüphelilerin F.E. ve Ç.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan F.E. ile Ç.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.