Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor: Tayvan'da 6,1 büyüklüğünde deprem

Tayvan'ın kuzeyinde bulunan Yilan ili açıklarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkezi Meteoroloji Bürosundan (CWA) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Yilan'ın merkezinin 38,7 kilometre kuzeydoğusu olan deprem, 98,3 kilometre derinlikte kaydedildi.
6,1 büyüklüğündeki deprem, Yilan'ın yanı sıra Ada'nın kuzeyi ve doğu kıyısındaki diğer yerleşimlerde hissedildi.
Depremin ardından can veya mal kaybı bildirilmedi.