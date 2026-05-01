SON DAKİKA!
'Alışılmadık noktada' deprem fırtınası! Son 24 saatte 17 kez sallandı

ABD'nin gizli askeri üssü olarak bilinen 51. Bölge'de son zamanlarda adeta deprem fırtınası yaşanıyor. Son 24 saat içinde bölge 17 kez sallandı. Bu sarsıntılar, akıllara 'Gizli deneyler mi yapılıyor?' sorusunu getirdi.

GİRİŞ:
01.05.2026
saat ikonu 15:15
|
GÜNCELLEME:
01.05.2026
saat ikonu 15:23

ABD'de eyaletinde bulunan ve gizli olması nedeniyle senelerdir hakkında birçok teorinin üretildiği 51. Bölge yeniden gündemde. Son zamanlarda bölge adeta beşik gibi sallanıyor. Son 24 saat içinde en az 17 meydana geldi.

ABD'nin Nevada eyaletindeki gizemli 51. Bölge'de son 24 saatte meydana gelen en az 17 deprem, bölgeyle ilgili teorileri yeniden gündeme getirdi.
Bölgede son 24 saatte büyüklükleri 2.5 ile 4.4 arasında değişen en az 17 deprem meydana geldi.
En büyük sarsıntı 4,4 büyüklüğündeydi ve 100'den fazla kişi tarafından hissedildi.
51. Bölge'nin ABD'nin nükleer denemeler yaptığı Nevada Test Sahası'na yakınlığı sarsıntıları şüpheli hale getirdi.
Jeofizikçi Stefan Burns, sarsıntıların alışılmadık bir noktada meydana geldiğini ancak büyük olasılıkla doğal nedenlerden kaynaklandığını belirtti.
Yetkililer, sarsıntıların doğal jeolojik süreçlerle açıklanabileceğini vurguluyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

SARSINTILARI ÇOK SAYIDA KİŞİ HİSSETTİ

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre, büyüklükleri 2.5 ile 4.4 arasında değişen sarsıntılar askeri tesisin yakınlarında meydana geldi. 17 depremden en büyüğü 4,4 olan sarsıntının ardından da çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi. USGS’ye göre 100’den fazla kişi sarsıntıları hissettiğini bildirdi.

ŞÜPHELİ SARSINTILAR

51. Bölge'nin eskiden ABD'nin nükleer denemeler yaptığı Nevada Test Sahası'na yakın olması sarsıntıları şüpheli hale getirdi. Jeofizikçi Stefan Burns, sarsıntının 'alışılmadık bir noktada' meydana geldiğini belirtse de, depremin büyük olasılıkla doğal nedenlerden kaynaklandığını ifade etti. Burns, verilerde bazı belirsizlikler bulunduğunu ancak bunun doğrudan farklı bir senaryoya işaret etmediğini söyledi.

DEPREM, TEORİLERİ YENİDEN DOĞURDU

Deprem hareketliliği, sosyal medyada çeşitli iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bölgenin geçmişte nükleer testlerle ilişkilendirilmesi ve uzun süredir farklı teorilere konu olması, tartışmaları artırdı.

Öte yandan yetkililer, sarsıntıların doğal jeolojik süreçlerle açıklanabileceğini vurguluyor.

