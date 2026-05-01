'Alışılmadık noktada' deprem fırtınası! Son 24 saatte 17 kez sallandı

ABD'de Nevada eyaletinde bulunan ve gizli olması nedeniyle senelerdir hakkında birçok teorinin üretildiği 51. Bölge yeniden gündemde. Son zamanlarda bölge adeta beşik gibi sallanıyor. Son 24 saat içinde en az 17 deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre, büyüklükleri 2.5 ile 4.4 arasında değişen sarsıntılar askeri tesisin yakınlarında meydana geldi. 17 depremden en büyüğü 4,4 olan sarsıntının ardından da çok sayıda küçük ölçekli deprem meydana geldi. USGS’ye göre 100’den fazla kişi sarsıntıları hissettiğini bildirdi.
51. Bölge'nin eskiden ABD'nin nükleer denemeler yaptığı Nevada Test Sahası'na yakın olması sarsıntıları şüpheli hale getirdi. Jeofizikçi Stefan Burns, sarsıntının 'alışılmadık bir noktada' meydana geldiğini belirtse de, depremin büyük olasılıkla doğal nedenlerden kaynaklandığını ifade etti. Burns, verilerde bazı belirsizlikler bulunduğunu ancak bunun doğrudan farklı bir senaryoya işaret etmediğini söyledi.
Deprem hareketliliği, sosyal medyada çeşitli iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu. Bölgenin geçmişte nükleer testlerle ilişkilendirilmesi ve uzun süredir farklı teorilere konu olması, tartışmaları artırdı.
Öte yandan yetkililer, sarsıntıların doğal jeolojik süreçlerle açıklanabileceğini vurguluyor.