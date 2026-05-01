ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in, ölmeden birkaç hafta önce yazdığı ve "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek yazının kamuoyundan saklandığı bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Epstein'in saklanan intihar notu: Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı Milyarder Jeffrey Epstein'in, hapishanede ölmeden birkaç hafta önce yazdığı ve 'intihar notu' olarak değerlendirilen bir yazının kamuoyundan saklandığı bildirildi. Epstein'in hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein'in bir intihar girişiminin ardından bir not bulduğunu belirtti. Bu not, federal yargıç tarafından Tartaglione'nin kendi davasının bir parçası olarak mühürlendi ve New York'taki bir adliyede gizli kaldı. New York Times'ın haberine göre, notta Epstein'in 'aylarca soruşturulduğu ancak hakkında hiçbir şey bulunmadığı' ve 'Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda zamanı.' şeklinde ifadeleri yer alıyor.

ÖLÜMÜNDEN BİRKAÇ HAFTA ÖNCE BULUNAN NOT

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Epstein'in hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein'in hücresinde ölü bulunmasından birkaç hafta önceki intihar girişiminin ardından bir not buldu.

NOT ADLİYEDE GİZLİ KALDI

Not, federal yargıç tarafından Tartaglione'nin kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlendi ve o zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli kaldı.

NYT, Tartaglione'nin üzerinde "veda zamanı" yazdığını belirttiği ve bu yüzden "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvurdu.

''AĞLAYIP SIZLAYAYIM MI?''

Epstein'in "aylarca soruşturulduğu ancak hakkında hiçbir şey bulunmadığını" yazdığı notun devamında "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda zamanı." şeklinde ifadeleri yer alıyor.