Dünya
Epstein'in saklanan intihar notu: Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı

ABD'li pedofili milyarder Jeffrey Epstein'in hapishanede ölü bulunmasından birkaç hafta önce yazdığı ve 'intihar notu' olarak değerlendirilebilecek bir yazının kamuoyundan saklandığı belirtildi.

Epstein'in saklanan intihar notu: Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı
ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder 'in, ölmeden birkaç hafta önce yazdığı ve "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek yazının kamuoyundan saklandığı bildirildi.

ÖLÜMÜNDEN BİRKAÇ HAFTA ÖNCE BULUNAN NOT

New York Times'ın (NYT) haberine göre, Epstein'in hapishanedeki hücre arkadaşı Nicholas Tartaglione, Epstein'in hücresinde ölü bulunmasından birkaç hafta önceki intihar girişiminin ardından bir not buldu.

NOT ADLİYEDE GİZLİ KALDI

Not, federal yargıç tarafından Tartaglione'nin kendi ceza davasının bir parçası olarak mühürlendi ve o zamandan bu yana New York'taki bir adliyede gizli kaldı.

NYT, Tartaglione'nin üzerinde "veda zamanı" yazdığını belirttiği ve bu yüzden "intihar notu" olarak değerlendirilebilecek notun gizliliğinin kaldırılması için yargıca başvurdu.

''AĞLAYIP SIZLAYAYIM MI?''

Epstein'in "aylarca soruşturulduğu ancak hakkında hiçbir şey bulunmadığını" yazdığı notun devamında "Ne yapmamı istiyorsunuz, ağlayıp sızlayayım mı? Veda zamanı." şeklinde ifadeleri yer alıyor.

