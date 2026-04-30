Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Ev alacaklar ya da satacaklar dikkat! Satış sırasında saklanan karanlık sır alıcılarla mahkemelik etti

Kanada'nın Quebec eyaletinde şirin, güzel bir taş evin sahibi, ev hakkındaki karanlık geçmişi sakladığı için davalık oldu. Ev sahibinin, satış sırasında ev hakkındaki korkunç gerçeği açıklamaması başını fena yaktı.

GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 12:07

Kanada'da ilginç bir dava gün yüzüne çıktı. Quebec eyaletinde bulunan huzurlu gözüken, şirin bir taş evi satmak üzere harekete geçen ev sahipleri kirli sırrı sakladı. Yeni sahipleri evi satın aldıktan sonra içinde yaşanan kanlı olayı öğrendi.

EVİN KARANLIK GEÇMİŞİ

Evde 3 çocuğu olan 40'lı yaşlarındaki bir kadın evde kiracıydı. 6 yıl önce şizofreni hastası olan 52 yaşındaki Normand James, eve zorla girdi. Ev sahibi kendini savunmak için James'i 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

YENİ EV SAHİPLERİNE KİRLİ SIR ANLATILMADI

Dailymail'in haberine göre, evde yaşanan bu korkunç olay, evi satın almak isteyen kişilere hiçbir zaman anlatılmadı. Satış gerçekleştikten sonra evin yeni sahipleri bu kanlı olaydan habersiz olduklarını belirterek mahkemeye başvurdular. Sava dilekçesinde de eve zorla giren James'in ölümünün satıcının beyanında belirtilmediği ifade edildi.

MÜLKÜN FİYATI DÜŞERDİ

Dava dilekçelerinde, "Davacıların bu şiddetli ölümden ve geniş yankı uyandıran bu trajedinin acı verici koşullarından zamanında haberdar edilmiş olmaları durumunda, mülkü satın almazlar veya istenen fiyatı ödemezlerdi" denildi.

Emlakçı olan Mark-Andre Martel konu hakkında yaptığı yorumda, ''Bu tür bir açıklama olduğunda, belirli bir mülk için alıcı havuzu daralıyor. Ve daha az alıcı varsa, fiyat da daha düşük olacaktır" dedi.

DAVA ÇEKİŞMELİ OLABİLİR

Evin yeni sahipleri, mahkeme yoluyla ev için ödedikleri fiyatın yüzde 25'ini ve tazminat almayı umuyor. Fakat CTV News'in ulaştığı savunma açıklamalarında, mülkün satıcılarının ölümü beyan ettikleri öne sürüldü.

Gayrimenkul avukatı Maxime Laflamme, "Muhtemelen satıcının tamamen açık sözlü olup olmadığı ve alıcıların yeterince soru sorup sormadığı arasında bir çekişme yaşanacak" dedi.

Öte yandan eve giren hırsızın daha önce akıl hastalığı öyküsü vardı ve bir keresinde bir polis memurunu öldürmeye teşebbüs suçundan yargılanmıştı. Ayrıca onu bıçaklayan kadın, ölümle ilgili olarak suçlanmamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İnanılmaz kurtuluş mücadelesi: Ağlayarak kan testi istedi, gerçek ortaya çıktı!
Kuzey Kore'de 'Uyuyakalmak' bile idam nedeni! Kim Jong-un'un şaşırtan infaz sebepleri
