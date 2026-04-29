Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kuzey Kore'de 'Uyuyakalmak' bile idam nedeni! Kim Jong-un'un şaşırtan infaz sebepleri

Kuzey Kore'de Covid-19 pandemisinden bu yana idam cezalarında ciddi bir artış gözlemlendi. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un infaz emirlerini vermesinin ardındaki nedenler ise rapora yansıdı.

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 15:31
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 15:34

'de Covid-19 pandemisinin ardından idam cezalarında yüzde 116,7 oranında artış oldu. Kuzey Kore lideri , pop müzik dinlemek ya da yanında uyuklayanlar gibi önemsiz birçok suç yüzünden bazı insanları ölümle cezalandırdı.

Kuzey Kore'de Covid-19 pandemisinin ardından idam cezalarında ciddi bir artış yaşanırken, lider Kim Jong-un'un pop müzik dinlemek, uyuklamak veya Güney Kore'ye telefon etmek gibi çeşitli suçlar nedeniyle insanları ölümle cezalandırdığı bildirildi.
Covid-19 pandemisinin ardından Kuzey Kore'de idam cezalarında yüzde 116,7 oranında artış olduğu belirtiliyor.
Kim Jong-un'un pop müzik dinlemek, etkinlikte uyuklamak, Güney Kore'ye telefon etmek, İncil dağıtmak ve yabancı medya izlemek gibi çeşitli suçlardan dolayı insanları ölümle cezalandırdığı aktarılıyor.
Önemli isimlerden Savunma Bakanı Hyon Yong-chol'un da bir etkinlikte uyuyakaldığı gerekçesiyle uçaksavar ateşiyle öldürüldüğü söyleniyor.
Çocukların bile okulda güney Kore televizyonu izledikleri veya K-pop dinledikleri için idam edildiği, hapse atıldığı veya kamuoyu önünde teşhir edildiği yönünde tanıklıklar mevcut.
Rejimin yabancı medyaya karşı baskı uygulamak amacıyla '109 Grubu' adlı özel bir birim görevlendirdiği ve bu birimin evlerde, dükkanlarda, çantalarda ve cep telefonlarında izinsiz aramalar yaptığı belirtiliyor.
İnfazların havaalanları yakınlarındaki atış poligonları, futbol sahaları ve ıssız tarlalar gibi çeşitli yerlerde yapıldığı rapor ediliyor.
Devlete ait bir tesisteki tüm yavru kaplumbağaların ölmesinin ardından bir çiftlik müdürü de idam edildi. Kaynaklar, Kim'in bir ziyaret sırasında yetkilileri azarlamasından kısa bir süre sonra vurularak öldürüldüğünü söylüyor.

Bazı insanlar künt silahlar kullanılarak gizli alanlarda infaz edildi bazıları ise kurşuna dizildi.

ETKİNLİKTE UYUYAKALMANIN CEZASI ÖLÜM

Güney Kore istihbarat teşkilatına göre, en gündem olan ölümlerden biri Kuzey Kore Savunma Bakanı Hyon Yong-chol'un sadakatsizlik gösterdiği gerekçesiyle idam edilmesiydi. Milletvekillerine, 2015 yılında Kim Jong-un'un da katıldığı bir etkinlik sırasında uyuyakaldığı ve emirleri yerine getiremediği için yüzlerce kişinin gözü önünde uçaksavar ateşiyle öldürüldüğü söylendi.

Üst düzey bir askeri subayın da idam edildiği bildirildi.

GÜNEY KORE'YE TELEFON ETMEK

Güney Kore'ye telefon etmek de ölüm cezasının sebeplerinden biri. Dailymail'in haberine göre, 49 yaşındaki bir sahne ışık mühendisi, sınırın ötesindeki biriyle iletişim kurarken yakalandıktan sonra idam edildi ve ölümü diğerlerine ibret olsun diye kullanıldı. Ailesi daha sonra hapse atıldı.

İNCİL DAĞITMAK

Bir zamanlar uluslararası alanda konserler veren Unhasu Orkestrası'nın lideri, pornografi yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklandı ve idam edildi. Aktivist gruplara göre, 33 yaşındaki Hristiyan kadın Ri Hyon Ok, İncil dağıttığı gerekçesiyle halk önünde idam edildi ve ailesi ertesi gün siyasi bir tutuklu kampına gönderildi.

ÇOCUKLAR BİLE İDAM EDİLİYOR!

Uluslararası Af Örgütü'nün topladığı yeni tanıklıklar, okul çocuklarının bile idam edildiğini, hapse atıldığını veya kamuoyu önünde teşhir edildiğini gösteriyor. Bazıları ise Güney Kore televizyonu izledikleri veya K-pop dinledikleri için aşağılandılar.

İhanet edenler, Crash Landing on You, Descendants of the Sun veya Squid Game gibi son derece popüler dizileri izlemenin, özellikle parası veya bağlantısı olmayanlar için ölüm de dahil olmak üzere en ağır cezaları getirebileceğini söyledi.

ÖZEL BİRİM: 109 GRUBU

Rejim, onlarca yıldır yabancı medyaya karşı baskı uygulamak amacıyla '109 Grubu' olarak bilinen özel bir birim görevlendirdi. Evlerde, dükkanlarda, çantalarda ve cep telefonlarında izinsiz aramalar yaptı. Uluslararası Af Örgütü'ne çeşitli bölgelerden on beş görüşmeci, birimin ülke çapında faaliyet gösterdiğini ve kapsamlı yasakların uygulanması için sistematik bir çaba sarf edildiğini belirtti.

''EĞİTMEK İÇİN İNSANLARI İDAM EDİYORLAR''

Görgü tanıkları, halka açık infazların nasıl yapıldığını anlattı. İltica edenlerden Choi Suvin, 2017 veya 2018'de Sinuiju'da yabancı medya dağıtmakla suçlanan bir adamın idam edildiğini gördüğünü hatırladı. Suvin, "Bizi beyin yıkamak ve eğitmek için insanları idam ediyorlar." dedi.

FİLM İZLEYENLERE İDAM CEZASI

Kaçanlardan biri, 2021'de "Kalamar Oyunu" filmi yayınlandıktan sonra, aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu kişilerin filmi izledikleri için idam edildiğini anlattı. Bu iddia, Kuzey Hamgyong'daki Özgür Asya Radyosu tarafından ayrı olarak belgelendi.

ÇEŞİTLİ İNFAZ YERLERİ

Raporda yer alan görüntüler, katliamların boyutunu ortaya koyuyor ve Kuzey Kore genelinde havaalanları yakınlarındaki atış poligonları, futbol sahaları ve ıssız tarlalar da dahil olmak üzere şüpheli infaz yerlerini gösteriyor.

