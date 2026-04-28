Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Kuzey Kore'de idam cezaları Kovid-19'dan bu yana korkunç artış gösterdi

Kovid-19 pandemisinin ardından Kuzey Kore'de idam ve ölüm cezaları yüzde 116,7 oranında arttı. Bu oran Güney Kore merkezli bir sivil toplum kuruluşunun raporuyla ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 12:47
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 12:47

'de salgınından bu yana geçen 5 yıl boyunca "idam ve ölüm cezalarının yüzde 116,7 oranında arttığı" iddia edildi. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore merkezli sivil toplum kuruluşu Geçiş Adalet Çalışma Grubu (TJWG) tarafından yayımlanan raporda, Kuzey Kore'de 2011 ile 2024 arasındaki idam cezaları incelendi.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Güney Kore merkezli Geçiş Adalet Çalışma Grubu (TJWG) tarafından yayımlanan bir rapora göre, Kuzey Kore'de Kovid-19 salgını sonrası geçen 5 yılda idam ve ölüm cezalarında %116,7'lik bir artış yaşandığı iddia edildi.
Raporda, 2011 ile 2024 yılları arasındaki Kuzey Kore'deki idam cezaları incelendi.
Verilerin, Kuzey Kore'den kaçanların ifadeleri ve ülke içindeki basın mensuplarının bilgileriyle elde edildiği belirtildi.
Kovid-19 salgınıyla birlikte sınırların kapatılmasının ardından idam ve ölüm cezalarının arttığı kaydedildi.
BM araştırmaları ve uluslararası ilginin artması nedeniyle 2015-2019 döneminde ülkede idam kararlarında bir azalma görüldüğü ifade edildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
5 YILDA KORKUNÇ ARTIŞ

Verilerin Kuzey Kore'den kaçarak gelen kişilerin ve ülke içinde faaliyet gösteren basın mensuplarının ifadeleriyle elde edildiği belirtilen raporda, Birleşmiş Milletlerin konuya ilişkin araştırmaları ve uluslararası ilginin artması nedeniyle ülkede 2015-2019'da idam kararlarında azalma görüldüğü ifade edildi.

Raporda, Kovid-19 salgınıyla birlikte sınırların kapatılmasının ardından geçen 5 yıl boyunca ise "idam ve ölüm cezalarının yüzde 116,7 oranında arttığı" kaydedildi.

ETİKETLER
#kovid-19
#kuzey kore
#idam cezası
#Tjwg
#Yonhap
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.