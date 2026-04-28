Turist gösteri sırasında kobra yılanı tarafından ısırıldı ve hayatını kaybetti

Mısır'da 57 yaşındaki bir adam, ailesiyle beraber Hurghada'daki bir yılan gösterisini izliyordu. Gösteri sırasında yılanın, turistleri tutabilmesine, boyunlarına sarılmasına izin veriliyordu.

Özetle

Otelde gerçekleşen gösteri sırasında da yılan terbiyecisi, kobranın adamın pantolonun paçasından üst kısmına doğru tırmanmasına izin verdi. O esnada adam yılan tarafından ısırıldı ve kısa sürede zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

Yılan ısırmasının ardından adam kalp krizi geçirdi ve henüz hastaneye kaldırılmadan önce müdahale edilse de hayatını kaybetti.

Dailymail'in haberine göre, Memmingen'deki savcılık ve adli polis, ölümün koşullarını araştırıyor.

Polis sözcüsüne göre, soruşturma şu anda özellikle yılan oynatıcısına odaklanmıyor, ancak şeffaf bir şekilde yürütülüyor.