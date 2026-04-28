Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Turist gösteri sırasında kobra yılanı tarafından ısırıldı ve hayatını kaybetti

Mısır'da tatil yapan bir turist, gösteri sırasında kobra olduğu düşünülen bir yılan tarafından ısırıldıktan sonra hayatını kaybetti.

Turist gösteri sırasında kobra yılanı tarafından ısırıldı ve hayatını kaybetti
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 11:06
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 11:27

'da 57 yaşındaki bir adam, ailesiyle beraber Hurghada'daki bir yılan gösterisini izliyordu. Gösteri sırasında yılanın, turistleri tutabilmesine, boyunlarına sarılmasına izin veriliyordu.

HABERİN ÖZETİ

Turist gösteri sırasında kobra yılanı tarafından ısırıldı ve hayatını kaybetti

Mısır'ın Hurghada kentinde bir yılan gösterisi sırasında 57 yaşındaki bir adam kobra tarafından ısırılarak hayatını kaybetti.
Adam, ailesiyle birlikte otelde düzenlenen bir yılan gösterisini izliyordu.
Gösteri sırasında yılanın turistlere dokunmasına ve boyunlarına sarılmasına izin veriliyordu.
Adamın pantolonundan tırmanan kobra tarafından ısırıldı.
Yılan ısırmasının ardından adam zehirlenme belirtileri gösterdi ve kalp krizi geçirdi.
Hastaneye kaldırılmadan önce müdahale edilmesine rağmen adam hayatını kaybetti.
Memmingen'deki savcılık ve adli polis ölümün koşullarını araştırıyor.
Otelde gerçekleşen gösteri sırasında da yılan terbiyecisi, kobranın adamın pantolonun paçasından üst kısmına doğru tırmanmasına izin verdi. O esnada adam yılan tarafından ısırıldı ve kısa sürede zehirlenme belirtileri göstermeye başladı.

Turist gösteri sırasında kobra yılanı tarafından ısırıldı ve hayatını kaybetti

Yılan ısırmasının ardından adam kalp krizi geçirdi ve henüz hastaneye kaldırılmadan önce müdahale edilse de hayatını kaybetti.

Dailymail'in haberine göre, Memmingen'deki savcılık ve adli polis, ölümün koşullarını araştırıyor.

Polis sözcüsüne göre, soruşturma şu anda özellikle yılan oynatıcısına odaklanmıyor, ancak şeffaf bir şekilde yürütülüyor.

