Barcelona Üniversitesi'nden araştırmacılar ilginç bir keşfe imza attılar. Roma İmparatorluğu dönemine ait bir Mısır mezarı kazısı sırasında 1600 yıllık bir mumya inceleniyor. Arkeologlar bu inceleme sırasında Homeros'un 'İlyada' destanının bir bölümünü mumyanın karnının içinde buldular. Bu türünün ilk örneği bir keşif olarak kayıtlara geçti.

Arkeologlar, 1600 yıllık mumyanın karnında ünlü bir kitaba ait bir bölüm buldu

HABERİN ÖZETİ Arkeologlar, 1600 yıllık mumyanın karnında ünlü bir kitaba ait bir bölüm buldu Barcelona Üniversitesi araştırmacıları, Roma İmparatorluğu dönemine ait 1600 yıllık bir Mısır mumyasının karnında Homeros'un 'İlyada' destanının bir bölümünü buldu. Bulunan parça, destanın ikinci kitabından olup Truva şehrine karşı kullanılan gemi kataloğunu içermektedir. Bu keşif, ilk kez bir Yunan edebi metninin mumyalama ritüeline dahil edildiğini göstermektedir. Papirüsün mumyalama sırasında mumyanın karnına yerleştirildiği düşünülmektedir. Aynı kazıda, ölülerin ahirette tanrılarla konuşabilmesi için ağızlarına yerleştirilen üç altın dil ve bir bakır dil de bulundu.

TRUVA SAVAŞI'NI ANLATAN İLYADA'DAN BİR BÖLÜM

New York Post'un haberine göre, üniversiteden yapılan açıklamada, parça, efsanevi Truva Savaşı'nı ayrıntılarıyla anlatan antik destanın ikinci kitabından bir bölümü kapsıyor. Üniversite araştırmacılarının detaylandırdığına göre, bulunan parçada Truva şehrine karşı kullanılan ünlü gemi kataloğunun adı yer alıyor ve muhtemelen mumyalama sırasında mumyanın karnına yerleştirildi.

Bilim insanlarının belirttiğine göre, bu ay ilk kez duyurulan keşif, üniversite araştırmacıları tarafından Kasım ve Aralık 2025 tarihleri ​​arasında ortaya çıkarıldı ve kayıtlı tarihte ilk kez bir Yunan edebi metninin mumyalama ritüeline dahil edildiği tespit edildi.

EDEBİ PAPİRÜS VE CENAZE BAĞI

Araştırma kampanyasına öncülük eden Profesör Ignasi-Xavier Adiego, "19. yüzyılın sonlarından bu yana Oxyrhynchus'ta, büyük önem taşıyan Yunan edebiyat metinleri de dahil olmak üzere çok sayıda papirüs keşfedildiğini belirtmekte fayda var" dedi. Adiego, "Ancak asıl yenilik, edebi bir papirüsün cenaze töreni bağlamında bulunmasıdır" diye de ekledi.

AYNI KAZIDA 3 ALTIN, 1 BAKIR DİL BULUNDU

Erkek mumyası, Kahire'nin yaklaşık 305 kilometre güneyinde bulunan antik Oxyrhynchus yerleşim yeri olan El-Bahnasa nekropolündeki 65 numaralı mezarın içinde keşfedildi.

Aynı kazıda ayrıca üç altın dil ve bir bakır dil de bulundu; bunlar, ölülerin ahirette tanrılarla konuşabilmeleri için ağızlarına yerleştirilen nesnelerdi. Turizm ve Antik Eserler Bakanlığı'na göre, mezarlıkta daha önce yapılan kazılarda altın dilli bir düzineden fazla mumya bulunmuştu, ancak birine neden altın yerine bakır dil takıldığı hala belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Barselona Üniversitesi'nin Oxyrhynchus Arkeoloji Misyonu daha önce de mumyaların içine benzer pozisyonlarda yerleştirilmiş Yunanca papirüsler belgelemişti.