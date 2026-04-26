Şimdilerde 41 yaşında olan Jewel Shuping, bedensel bütünlük ve kimlik bozukluğu (BIID) adı verilen bir rahatsızlığa sahipti. Bu hastalığa sahip kişiler, kendilerinin engelli olmaya mahkum olduklarına inanıyorlar hatta bunu arzuluyorlar. Nadir görülen bu hastalık nedeniyle Shuping de kör kalması gerektiğine inanıyordu.

Kör olmak için elinden geleni yaptı! En sonunda doktor yardımıyla başardı

HABERİN ÖZETİ Kör olmak için elinden geleni yaptı! En sonunda doktor yardımıyla başardı Bedensel bütünlük ve kimlik bozukluğu (BIID) yaşayan Jewel Shuping, kör olma arzusunu gerçekleştirmek için bir psikoloğun yardımıyla gözlerine zarar verdiğini iddia ediyor. Jewel Shuping, 41 yaşında BIID rahatsızlığına sahip ve kendisinin engelli olmaya mahkum olduğuna inanıyor. Shuping, erken yaşlardan itibaren görme engelli olma isteği duyduğunu ve bu uğurda güneşe baktığını belirtiyor. Gençliğinde kalın güneş gözlükleri takmaya başlayan Shuping, 18 yaşında beyaz baston alıp 20 yaşında Braille alfabesini öğrendi. Shuping, 2006'da bir psikoloğun yardımıyla gözlerine uyuşturucu damlalar ve lavabo açıcı damlattığını iddia ediyor. Bu işlemin acı verici olduğunu ancak amacının kör olmak olduğunu söylediğini belirtiyor. Zamanla görme yetisini tamamen kaybeden Shuping, bu durumdan pişmanlık duymadığını ve doğuştan kör olması gerektiğine inandığını ifade ediyor.

Görme engelli olma arzusunun erken çocukluk döneminde başladığını söyleyen Shuping, 6 yaşındayken gözlerine zarar verebileceği söylendiği için saatlerce güneşe baktığını hatırlıyor.

Gençlik yıllarında ise kalın siyah güneş gözlükleri takmaya başladığını ve 18 yaşında ilk beyaz bastonunu aldığını anlattı. 20 yaşında ise Braille (Körler) alfabesini tamamen akılcı şekilde öğrendi. Hayali ise kör kalmaktı.

KÖR KALMASINA BİR PSİKOLOG YARDIM ETTİ!

Jewel Shuping, görme engelli olmasına yardımcı olmaya istekli bir psikolog bulduğunu ve 2006'da gerekli adımları attığını iddia etti. The Sun'ın haberine göre Shuping, ilk olarak Kanada'dan aldığı uyuşturucu göz damlalarını ardından her iki gözüne de birkaç damla lavabo açıcı damlattıklarını anlattı.

Kimliği açıklanmayan psikoloğun eylemleri nedeniyle yargılanıp yargılanmadığı henüz bilinmiyor.

Shuping sürecin son derece acı verici olduğunu söyledi ve şunları ekledi:

"Gözlerim kıvranıyordu ve yanaklarımdan aşağı akan lavabo açıcı cildimi yakıyordu. Ama aklımdan geçen tek şey şuydu: 'Kör oluyorum, sorun olmayacak."

ZAMANLA TAMAMEN GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Jewel'in iddiasına göre, hastanede doktorlar onun isteğine karşı çıkarak görme yetisini kurtarmaya çalıştılar, ancak gözleri zaten kalıcı olarak hasarlıydı.

Hasarın tam olarak etkisini göstermesi yaklaşık altı ay sürdü. Hastanedeyken gözlerini açıp hala görebildiğini fark edince önce çok sevindiğini, sonra hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

Ancak zamanla görme yetisi tamamen kayboldu.

''DOĞUŞTAN KÖR OLMAM GEREKTİĞİNE İNANIYORUM''

Jewel Shuping, hiç pişmanlık duymadığını ve artık diğer görme engelli insanların bağımsız bir yaşam sürmelerine yardımcı olmayı umduğunu söyledi:

"Gerçekten de böyle doğmam gerektiğine, doğuştan kör olmam gerektiğine inanıyorum. Etrafınızda sizinle aynı şekilde düşünen kimse olmadığında, delirdiğinizi düşünmeye başlıyorsunuz. Ama ben deli olduğumu düşünmüyorum, sadece bir rahatsızlığım var.”

Shuping, BIID konusunda kamuoyunun farkındalığını artırmak ve bu rahatsızlığa sahip kişileri profesyonel yardım almaya teşvik etmek amacıyla hikayesini paylaştı.