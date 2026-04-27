İngiltere'de yaşayan 36 yaşındaki Ewan Valentine, bir sabah uyandığında siyah Honda Civic aracının garajdan çalındığını fark etti. Polise ve sigorta şirketine haber verdi. Ardından da çalınan aracının yerine yeni bir araç almak için araştırmalara başladı. Yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta çalınan aracına 'tıpatıp' benzeyen bir araç buldu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Yanlışlıkla kendi arabasına müşteri oldu: Çalınan aracını satın aldı İngiltere'de yaşayan Ewan Valentine, çalınan aracını yaklaşık 110 kilometre uzaklıkta aynı model başka bir araç satın alarak geri aldı. Ewan Valentine'ın siyah Honda Civic aracı garajından çalındı. Valentine, çalınan aracına 'tıpatıp' benzeyen bir araç buldu ve satın aldı. Arabayı satın aldıktan sonra içindeki eşyaları ve şasi numarasını kontrol edince aracın çalınan kendi aracı olduğunu anladı. Valentine, aracının yeni plaka numarası ve daha düşük kilometre nedeniyle başlangıçta gerçeği anlayamadığını belirtti. Polise ve sigorta şirketine haber veren Valentine, polislerin de kendi arabasını satın aldığına inanmakta güçlük çektiğini söyledi. Valentine şimdilerde parasını geri almayı umuyor.

ÇALINAN ARACINI SATIN ALDI

Araç için satıcıyla görüştü ve anlaştı. Arabayı satın aldıktan sonra ise içinde çalınan arabasıyla benzer eşyalar olduğunu fark etti ve şasi numarasını da kontrol edince arabanın çalınan aracı olduğundan emin oldu.

BBC'nin haberine göre, arabasının çalınmasından dolayı 'çok üzüldüğünü' söyleyen Valentine bu yüzden aynı model bir araç almaya karar verdiğini söyledi. Aracın yeni bir plaka numarasına ve daha düşük bir kilometreye sahip olması nedeniyle baştan gerçeği anlayamadığını belirten Valentine, navigasyon sisteminde önceki adreslerini de bulduğunu da söyledi.

POLİS BİLE İNANAMADI

İlk başta yaşadığı heyecan nedeniyle neredeyse kaza yaptığını söyleyen Valentine, aracının kendisine geri dönmesi nedeniyle 'zafer kazanmış' gibi hissettiğini anlattı.

Arabayı servise götürüp polise haber veren Valentine, polisin de 'kendi arabasını satın aldığına' inanamadığını söyledi. Valentine şimdilerde parasını geri almayı umduğunu dile getirdi.