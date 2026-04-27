Uyuyan erkek arkadaşına dinamit fırlattı, adamın elinde patladı!

ABD'nin Long Island bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki Keyonna Waddell, erkek arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından ikisi de evi terk etti. Fakat erkek arkadaşı bir süre sonra geri döndü ve odasında uyumaya başladı.
New York Post'un haberine göre, Waddell de eve döndü ve el yapımı dinamiti, erkek arkadaşının odasına fırlattı. Polis raporlarına göre, tıslama sesini duyan adam yerde yanan dinamiti fark etti. Alevi söndüremeyince dinamiti dışarı atmaya çalıştı. Bu esnada dinamit elinde patladı.
Patlamanın ardından adamın elinin büyük bir kısmı koptu. Yaralı halde odadan çıkan adamın olay yerinden kaçan Waddell'i gördüğü belirtildi.
Keyonna Waddell için iddianame hazırlandı. Waddell'in önceki aylarda da erkek arkadaşını patlayıcı kullanmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. Mağdur ise bu tehditlerin gerçeğe dönüşeceğini hiçbir zaman düşünmediğini belirtti.
Saldırı ve yasa dışı silah bulundurmaktan suçlu bulunan Waddell'in 27 Mayıs'ta yeniden hakim karşısına çıkacağı bildirildi. Kadın 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.