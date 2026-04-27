SON DAKİKA!
 Berrak Arıcan Baş

Uyuyan erkek arkadaşına dinamit fırlattı, adamın elinde patladı!

ABD'nin Long Island bölgesinde Keyonna Waddell isimli bir kadın, erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra odasına dinamit fırlattı. Patlayıcıyı dışarı atmaya çalışan adamın eli koptu.

Uyuyan erkek arkadaşına dinamit fırlattı, adamın elinde patladı!
ABD'nin Long Island bölgesinde yaşayan 35 yaşındaki Keyonna Waddell, erkek arkadaşıyla tartıştı. Tartışmanın ardından ikisi de evi terk etti. Fakat erkek arkadaşı bir süre sonra geri döndü ve odasında uyumaya başladı.

Long Island'da yaşayan Keyonna Waddell, erkek arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonrası el yapımı dinamiti onun odasına fırlattı ve dinamit patlayarak erkeğin elini yaraladı.
Keyonna Waddell, erkek arkadaşıyla tartıştıktan sonra evi terk etti ve geri döndüğünde el yapımı dinamiti erkek arkadaşının odasına fırlattı.
Dinamitin elinde patlaması sonucu erkek arkadaşının elinin büyük bir kısmı koptu.
Waddell'in daha önce de erkek arkadaşını patlayıcı kullanmakla tehdit ettiği ortaya çıktı.
Waddell, saldırı ve yasa dışı silah bulundurmaktan suçlu bulundu ve 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.
DİNAMİT ELİNDE PATLADI

New York Post'un haberine göre, Waddell de eve döndü ve el yapımı dinamiti, erkek arkadaşının odasına fırlattı. Polis raporlarına göre, tıslama sesini duyan adam yerde yanan dinamiti fark etti. Alevi söndüremeyince dinamiti dışarı atmaya çalıştı. Bu esnada dinamit elinde patladı.

Patlamanın ardından adamın elinin büyük bir kısmı koptu. Yaralı halde odadan çıkan adamın olay yerinden kaçan Waddell'i gördüğü belirtildi.

PATLAYICIYLA TEHDİT

Keyonna Waddell için iddianame hazırlandı. Waddell'in önceki aylarda da erkek arkadaşını patlayıcı kullanmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. Mağdur ise bu tehditlerin gerçeğe dönüşeceğini hiçbir zaman düşünmediğini belirtti.

25 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Saldırı ve yasa dışı silah bulundurmaktan suçlu bulunan Waddell'in 27 Mayıs'ta yeniden hakim karşısına çıkacağı bildirildi. Kadın 25 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

