Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

İsrail'i eleştirene, Filistin'e destek verene yeşil kart yok! ABD incelemeleri bu şekilde yapıyor

ABD basınından The New York Times gazetesi, Başkan Donald Trump yönetiminin, İsrail'i eleştiren, Filistin'e destek protestolarına katılanları 'Amerika karşıtı' olarak değerlendiriyor ve yeşil kart başvurularını reddediyor.

GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 11:46
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 11:48

The New York Times gazetesinin İç Güvenlik Bakanlığının hazırladığı eğitim materyallerine dayandırdığı habere göre, Başkan Donald , göçmenlerin siyasi görüşlerini yeşil karta başvuru süreçlerinde inceleyecek.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İç Güvenlik Bakanlığı'nın eğitim materyallerine göre, göçmenlerin siyasi görüşlerini yeşil karta başvuru süreçlerinde inceleyerek, belirli protestolara katılan veya İsrail'i eleştiren paylaşımlar yapan kişilerin başvurularını olumsuz değerlendirmeyi teşvik ediyor.
Üniversite kampüslerinde Filistin'e destek gösterilerine katılan, sosyal medyada İsrail'i eleştiren paylaşımlar yapan veya ABD bayrağına 'saygısızlık eden' kişilerin yeşil kart başvurularının 'ağırlıklı olarak olumsuz' değerlendirilmesi teşvik ediliyor.
Örnek olarak, üzerine çarpı konulmuş İsrail bayrağı içeren bir sosyal medya paylaşımı yeşil kart başvurusunun reddedilmesi için bir etken olarak gösterildi.
Göçmenlik yetkilileri, özellikle dünya geneline yayılan üniversitelerdeki Filistin gösterilerine katılan ve 'ABD karşıtı ve antisemitik faaliyetlerde bulunduğu' savunulan kişilere odaklanmaları için teşvik edildi.
'Antisemitik' sosyal medya gönderilerine örnek olarak, haritada 'İsrail'in üstü çizilerek 'Filistin' yazan veya 'İsraillilerin Gazzelilerin yaşadıklarını yaşaması gerektiğini' ifade eden paylaşımlar yer aldı.
ABD bayrağını yakanlara yönelik başkanlık kararnamesine atıfta bulunularak 'bayrağa saygısızlık' da yeşil kart başvurusunda dikkate alınacak hususlardan biri olarak belirtildi.
ABD Vatandaşlık ve Hizmetlerinden (USCIS) göçmenlik yetkililerine martta dağıtılan bu materyallere göre, üniversite kampüslerinde Filistin'e destek gösterilerine katılan, sosyal medyada İsrail'i eleştiren paylaşımlar yapan, ABD bayrağına "saygısızlık eden" kişilerin yeşil kart başvurusunun "ağırlıklı olarak olumsuz" değerlendirilmesi teşvik ediliyor.

ÇARPI KONMUŞ İSRAİL BAYRAĞI RET SEBEBİ

Yeşil kart başvurusunun reddedilmesi için etkenler arasında örnek olarak "Filistin'e yönelik İsrail terörüne son verin." yazılı ve üzerine çarpı konulmuş İsrail bayrağı içeren bir sosyal medya paylaşımı yer aldı.

Ayrıca göçmenlik yetkilileri, başvurularda özellikle 2024'te dünya geneline yayılan, üniversitelerdeki Filistin gösterilerine katılan ve "ABD karşıtı ve antisemitik faaliyetlerde bulunduğu" savunulan kişilere odaklanmaları için teşvik edildi.

ABD BAYRAĞINA SAYGISIZLIK YAPANLARA YEŞİL KART YOK

"Antisemitik" sosyal medya gönderilerine örnek olarak, haritada "İsrail"in üstü çizilerek "Filistin" yazan veya "İsraillilerin Gazzelilerin yaşadıklarını yaşaması gerektiğini" ifade eden paylaşımlar yer aldı.

ABD bayrağını yakanlara yönelik Trump'ın geçen yıl imzaladığı başkanlık kararnamesine atıfta bulunularak "bayrağa saygısızlık" da yeşil kart başvurusunda dikkate alınacak hususlardan biri olarak gösterildi.

Ancak bayrak yakmak, ABD anayasası kapsamında "sembolik siyasi görüş ifade etme" yollarından biri olarak korunuyor.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜYLE ÇELİŞİYOR!

USCIS yetkilisi Zach Kahler, "ABD'den nefret ediyorsanız burada yaşamayı talep etme hakkınız yok." diyerek Trump yönetiminin politikalarını savundu.

Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Abigail Jackson, Trump yönetiminin politikalarının ifade özgürlüğüyle alakası olmadığını, ABD kuruluşlarını, vatandaşlarını ve ulusal güvenliği korumakla ilgili olduğunu ifade etti.

Öte yandan, Trump yönetiminin bu yaklaşımı, meşru siyasi söylemi kısıtlamaya çalıştığı ve İsrail hükümetinin politikalarına karşı çıkmak ile antisemitizmi aynı kefeye koyduğu gerekçesiyle eleştiriliyor.

Eski Başkan Joe Biden döneminde USCIS yetkilisi olan Amanda Baran, " vaadiyle kurulan bir ülkede ideolojik değerlendirmelerin yeri olmadığını" belirtti.

ABD'de daha önce de bazı ideolojilerden kişilerin yeşil kart başvurularının kanunlar gereği reddedildiği ancak bu başvuruların reddedilmesinde şiddete yönlendiren ya da anayasaya göre koruma altındaki ifade özgürlüğünü ihlal eden açıklamaların etken olduğu kaydediliyor.

