Magazin
Avatar
Editor
 | Melisa Bekerenli

Jimmy Kimmel'in Melania esprisi krizine dönüştü Trump’tan Kimmel’a tehdit

ABD’de televizyon ekranlarından yükselen bir şaka, kısa sürede siyasi krize dönüştü. Başkan Donald Trump’ın, Jimmy Kimmel’ın programında First Lady Melania Trump hakkında kullandığı ifadelere sert tepki gösterip sunucunun görevden alınmasını istemesi dikkatleri üzerine çekti. Tartışma, hem Beyaz Saray’dan gelen açıklamalar hem de medya üzerindeki tepkiler sayesinde kısa sürede ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Jimmy Kimmel'in Melania esprisi krizine dönüştü Trump’tan Kimmel’a tehdit
GİRİŞ:
28.04.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
28.04.2026
saat ikonu 10:25

ABD Başkanı Donald Trump, komedyen Jimmy Kimmel’ın First Lady Melania Trump’a yönelik esprisine sert sözlerle karşılık verdi. Kimmel’ın programında eşi hakkında yaptığı şakayı “şiddet çağrısı” olarak nitelendiren Trump, sunucunun görevden alınması gerektiğini savundu. Washington’daki silahlı saldırı girişiminin ardından daha da alevlenen tartışma, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İşte detaylar…

TRUMP İLE KİMMEL ARASINDA GERİLİM ARTIYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Jimmy Kimmel’ın programında kullanılan içeriklerin “yanıltıcı ve kabul edilemez” olduğunu savundu. Özellikle Melania Trump hakkında sarf edilen ifadelerin kamuoyunda gerilim yaşattığı belirten Trump, bu tür söylemlerin mizah sınırlarını aştığını dile getirdi.

Jimmy Kimmel'in Melania esprisi krizine dönüştü Trump’tan Kimmel’a tehdit

Trump, Kimmel’ın First Lady’yi "hamile bir dul"a benzettiği espri nedeniyle sunucunun görevden alınması çağrısında bulundu. Pazartesi günü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kimmel’ın sözlerini “iğrenç bir şiddet çağrısı” olarak nitelendiren Trump, “Jimmy Kimmel derhal Disney ve ABC tarafından kovulmalı” ifadelerini kullandı. Paylaşımında tepkisini daha da sertleştiren Trump, “Kimmel’ın iğrenç şiddet çağrısına bu kadar çok kişinin öfkelenmesini takdir ediyorum. Normalde söylediklerine yanıt vermem ama bu, kabul edilebilir sınırların çok ötesinde” dedi.

Jimmy Kimmel'in Melania esprisi krizine dönüştü Trump’tan Kimmel’a tehdit

FIRST LADY MELANIA TRUMP’TAN KIMMEL’A SERT TEPKİ

First Lady Melania Trump da pazartesi günü Kimmel’a sert sözlerle yüklendi. Söz konusu espri, cumartesi günü düzenlenen White House Correspondents’ Dinner’daki silahlı saldırı girişiminden günler önce yapılmış olmasına rağmen, olayın ardından yeniden gündeme taşındı.

Jimmy Kimmel'in Melania esprisi krizine dönüştü Trump’tan Kimmel’a tehdit


Yönetim yetkililerinin aktardığına göre, cumartesi gecesi Washington’da düzenlenen medya yemeğine pompalı tüfekle girmeye çalışan bir saldırganın hedefinde Trump ve diğer üst düzey yetkililer yer alıyordu. Pazartesi günü Cole Tomas Allen, Washington’daki bir mahkemede başkana suikast girişiminde bulunmakla suçlandı.

Jimmy Kimmel'in Melania esprisi krizine dönüştü Trump’tan Kimmel’a tehdit


KIMMEL’DAN FIRST LADY TRUMP’A DİKKAT ÇEKEN ŞAKA

Kimmel, geçtiğimiz günlerdeki monoloğunda kendisini davetin sunucusu olarak kurgulayarak çeşitli espriler yaptı. Bu esprilerden birinde salondaki First Lady’ye hitaben, “Bayan Trump, hamile bir dul gibi parlıyorsunuz,” ifadelerini kullandı.

Jimmy Kimmel'in Melania esprisi krizine dönüştü Trump’tan Kimmel’a tehdit


Haziran ayında 80 yaşına girecek olan Donald Trump, ABD tarihinde göreve gelen en yaşlı başkan konumunda bulunuyor. Slovenya doğumlu eski model Melania Trump ise 56 yaşında.

Jimmy Kimmel'in Melania esprisi krizine dönüştü Trump’tan Kimmel’a tehdit


First Lady, pazartesi günü X platformunda yaptığı paylaşımda Kimmel’a tepki göstererek, “Ailemle ilgili monolog komedi değil; sözleri yıpratıcı ve Amerika’daki siyasi hastalığı derinleştiriyor,” dedi. Ayrıca Kimmel için, “Bir korkak olan Kimmel, ABC’nin arkasına saklanıyor çünkü kanalın kendisini korumaya devam edeceğini biliyor,” ifadelerini kullandı.



