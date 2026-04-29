'Dost canlısı' yankesiciler, 'kuş pisliği' numarası, ücretsiz bileklikler... Bu dolandırıcılık hilelerine dikkat!

GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 12:51
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 12:58
Dünyada seyahat dolandırıcılığı vakaları artışa geçti. Sadece 18 ayda yüzde 900'e varan bir artış gözlemlendi. Yeni dolandırıcılık taktikleri ise akılalmaz hale geldi. İnsanların iyi niyetleri suistimal edilirken bazıları iyilik yapar gibi gösterip dolandırıcılık yapmaya başladı. İşte 'dost yanlısı' yankesicilerden 'kuş pisliği' taktiklerine kadar şaşırtan dolandırıcılıklar... 

Dolandırıcılık artık karmaşık hilelere dönüştü. Özellikle turistleri hedef alan dolandırıcılar, birbirinden ilginç yöntemlerle insanları kandırmaya başladı. Özellikle seyahatteyken başa gelen dolandırıcılık sadece para erişimi değil, kimlik kartının, pasaportun da yok olmasına neden oluyor ve işler daha da zorlaşıyor. Yetişkinlerin neredeyse üçte biri tatilde dolandırıldığını belirtiyor. Dünyanın dört bir yanındaki en büyük dolandırıcılık yöntemleri arasında ise 'dost canlısı' yankesicilik, yemek soygunu, kuş pisliği numarası, fotoğraf yardımcıları gibi birçok çeşit var. İşte bunlardan bazıları ve dikkat etmeniz gerekenler... 

cep hırsızlığı

'DOST CANLISI' YANKESİCİLER

Özellikle Barselona ve Roma gibi kalabalık turistik merkezlerde cep hırsızlığı en yaygın seyahat dolandırıcılıklar arasında. Suçlular genellikle ekip halinde çalışıyor. Biri cüzdan ya da telefon çalarken bir başka kişi ise dikkat dağıtma tekniklerini uyguluyor. Metro istasyonları, turistik yerler gibi kalabalık alanlar dolandırıcıların tercih ettiği yerler oluyor. Buralardaki anlık kargaşa, hırsızların fark ettirmeden kaçmasını kolaylaştırıyor. 

 

Bazı hırsızlar ise turistleri kandırmak için üzerine sos ya da içecek döküyorlar, eşyalar düşürüyorlar ya da düşürüyormuş gibi yapıyorlar. Hatta kedi ya da bebek fırlatan bile var. Bu sayede bir kaos ortamı oluşturuyorlar ve amaçlarına daha kolay ulaşabiliyorlar. 

'KUŞ PİSLİĞİ' NUMARASI

Klasik bir dikkat dağıtma hırsızlığı yöntemi olan 'kuş pisliği' hilesi, Londra gibi büyük şehirlerde yeniden ortaya çıkıyor. Bu dolandırıcılık yöntemi, beyaz, yeşil veya siyah boya damlatmayı içeriyor. Ya da bir turistin üzerine kuş pisliği gibi yiyecek döküp, ardından görünüşte yardımsever bir yabancının ortaya çıkıp pisliği temizlemeye yardım teklif etmesi, kabul etmeniz durumunda da gizlice değerli eşyalarınızın çalınması gibi. 

 

Bazen hırsızlar hedefleri şaşırtmak amacıyla kuş pisliğinin kokusunu ve dokusunu taklit etmek için özel bir boya bile kullanabiliyorlar. Benzer olaylar Avrupa genelinde, özellikle yoğun turistik bölgelerde rapor edildi, ancak Londra'da durum farklı görünüyor. Güvercinlerin ve diğer sokak kuşlarının yaygınlığı nedeniyle burası, özellikle gözde bir yer.

FOTOĞRAF YARDIMCILARI

Mısır ve Fas gibi ülkelerdeki Giza Piramitleri veya Marakeş'in hareketli Cemaa el-Fnaa Meydanı gibi önemli turistik yerlerde, yerel halk turistlerin fotoğraflarını çekmeyi teklif edebiliyor veya hayvanlarla poz vermelerine izin verebiliyor. Ancak dostça bir jest gibi görünen şey, hızla agresif bir ödeme talebine ya da bazı yerel halkın gözünde bir 'bahşişe' dönüşüyor.

'Dost canlısı' yankesiciler, 'kuş pisliği' numarası, ücretsiz bileklikler... Bu dolandırıcılık hilelerine dikkat!

ÜCRETSİZ 'ARKADAŞ' BİLEKLİKLERİ

Paris veya Roma gibi şehirlerde sıkça görülen bir dolandırıcılık yöntemi, "arkadaş canlısı" bir kişinin "ücretsiz" bir bileklik teklif etmesiyle başlıyor. Dolandırıcı, bileklik turistin bileğine bağlandıktan sonra ödeme talep ediyor ve agresifleşebilir; bu da kurbanı durumdan kurtulmak için ödeme yapmaya itiyor. 

TAKSİ DOLANDIRICILIĞI

Dünya genelinde çeşitli taksi dolandırıcılığı vakaları yaygın. Sürücülerin bazıları taksimetreyi kullanmayı reddediyor ve ücreti şişirerek söylüyor ya da uzun güzergahlar izliyor. Meşru taksi uygulamaları taklit edilebiliyor ve para ödemesi yapıldıktan sonra yolculuklar iptal edilebiliyor. Bazı dolandırıcı sürücüler ise 5-10 dakika uzaklıktaki bir yere yürümenizi istiyor ardından uygulamada tam tersi yönde gittiğini görüyorsunuz. 

SAHTE KONAKLAMA

Yapay zekadaki gelişmeler, cazip fırsatlar sunan sahte rezervasyon sitelerini ve yorumları daha inandırıcı hale getirerek, meşru ilanları dolandırıcılıklardan ayırt etmeyi zorlaştırdı. Seyahat edenler sıklıkla var olmayan konaklama yerleri için depozito ödüyor veya rezervasyonlarının geçersiz olduğunu görüyorlar. Maddi kaybın yanı sıra son dakika alternatif konaklama arayışı da can sıkıcı olacaktır. 

YEMEK SOYGUNU

Geçtiğimiz haftalarda Brezilya'da yaşanan bir dolandırıcılık bu yönteme bir örnek. İngiliz turist, 1,50 sterlin ödeyeceğini düşünerek yemeğini yedi fakat ödediği hesap 1.500 sterlin şeklindeydi. Rio Sivil Polisi'ne göre, işlemde kullanılan kart makinesi hileli bir cihazdı ve turistleri hedef alan, hileli makinelerle ilgili organize bir planın parçasıydı.

SAHTE TUR REHBERLERİ

Özellikle Mısır ve Ürdün gibi önemli turistik yerlerde, kendilerini resmi rehber olarak tanıtan kişiler, inandırıcı hikayeler anlatarak ve otorite sahibi olduklarını belirterek turlar düzenliyorlar. Bu 'rehberler' yanlış bilgi verebiliyor ya da turistleri aşırı pahalı dükkanlara yönlendirerek sonrasında yüksek ücretler talep edebiliyorlar. 

SAHTE BİLETLER

İtalya ve Fransa gibi turistlerin Kolezyum, Eyfel Kulesi ve Vatikan gibi yerlere giriş için ücret ödediği konumlarda, sahte bilet satıcıları ve aracıların doğrudan turistlere yaklaşarak bilet satışı iddiasında bulundukları biliniyor. Mağdurlar genellikle dolandırıcılığı ancak giriş noktalarında fark ederler ve bu süreçte hem paralarını hem de erişimlerini kaybederler.

PARA BİRİMİ DEĞİŞTİRME

Para değiştirme dolandırıcılığı genellikle nakit işlemler sırasında gerçekleşir; dolandırıcı, banknotları ustaca değiştirir veya turistin yanlış miktarda para verdiğini iddia eder. Bu taktik, özellikle yabancı para birimlerinin kullanıldığı pazarlarda veya taksilerde yaygındır.

 

Döviz kurları ve yabancı para birimleri arasındaki karışıklık, dolandırıcıların durumu kolayca manipüle etmesine ve turistlerin farkına bile varmadan para kaybetmesine yol açmaktadır. 

