Londra'da yazılım geliştiricisi olarak çalışan Jade Horseman, kendini hasta gibi hissettiği süreçte sayısız kez aile hekimine gitti, hatta iki kez acil servise gitmek zorunda kaldı. Fakat 7 ay boyunca hastalığının ne olduğuna dair çözüm bulunamadı. Spor tutkunu Horseman, bir süre sonra egzersiz yapamaz hale geldi, sosyal planlarını hep iptal etmek zorunda kaldı hatta işe bile gidemedi. Bu süreçte ne olduğunu anlayana kadar birçok şey denedi.

HABERİN ÖZETİ İnanılmaz kurtuluş mücadelesi: Ağlayarak kan testi istedi, gerçek ortaya çıktı! Londra'da yaşayan yazılım geliştiricisi Jade Horseman, 7 ay boyunca teşhis konulamayan hastalığı sonucu akut lenfoblastik lösemi teşhisi konulmasıyla yaşadığı süreci anlattı. Horseman, 7 ay boyunca süren hastalık sürecinde aile hekimine ve iki kez acil servise başvurmasına rağmen teşhis konulamamıştır. Gece terlemeleri, baş ağrıları, ateş ve aşırı yorgunluk gibi belirtiler yaşayan Horseman'a önce hormonal sorun veya sinüs enfeksiyonu teşhisi konulmuş, verilen antibiyotikler işe yaramamıştır. Bir akşam duşta yere yığılması üzerine acil servisi arayan Horseman, hastanede yapılan testler sonucunda ilerleyen, agresif bir kan kanseri türü olan akut lenfoblastik lösemi teşhisi almıştır. Horseman, 9 ay süren yoğun kemoterapi ve immünoterapi seanslarının ardından iki yıl süren idame tedavisi görmüş ve iyileşmiştir. Uzmanlar, lösemide erken teşhisin önemine vurgu yaparak hastaların belirtilerin farkında olması gerektiğini belirtmiştir.

ENFEKSİYON DENİLEREK ANTİBİYORİK VERİLDİ

Gece terlemeleri, baş ağrıları, ateş ve aşırı yorgunluk çeken Horseman'a aile hekimi bunun bir 'hormonal' sorun olabileceğini söyledi. Fakat Horseman'ın durumu giderek kötüleşti. Aile hekiminden umudunu kesip acil servise gittiğinde ise sinüs enfeksiyonu olduğu söylendi ve antibiyotik verildi. Ancak bu da işe yaramadı. Tekrar acile gittiğinde ise ilaçların yakında etkisini göstereceği söylenerek geri döndürüldü.

''DUŞTA YERE YIĞILDIM''

Bir akşam çok terlediği için girdiği duşta yere yığılıp kaldığını anlatan Horseman, ''Duşta yere yığıldım ve dışarı çıkacak ya da suyu kapatacak gücüm yoktu. Sonunda sürünerek telefonuma ulaşmayı başardım ve 999'u aradım. Sabah 111'i aramam söylendi. Uyanmayacağımı düşünerek yattım" dedi.

AGRESİF KAN KANSERİ TÜRÜ

Artık yürüyemez hale gelen Horseman bu kez ağlayıp yalvararak kan testi istediğini söyledi ve testler yapıldı. Bir anda etrafını doktorların sardığını söyleyen Horseman, farklı bir hastaneye sev edildiğini ve burada ilerleyen, agresif bir kan kanseri türü olan akut lenfoblastik lösemi teşhisi konulduğunu anlattı.

İYİLEŞMESİ UZUN ZAMAN ALDI

Dailymail'in haberine göre, artık teşhis koymalarının ardından tuhaf olsa da rahatladığını söyleyen Horseman, toplam 9 ay süren yoğun kemoterapi ve immünoterapi seanslarının ardından iki yıl süren idame tedavisi gördüğünü belirtti. Ardından da iyileştiğinin haberini alan Horseman, artık daha normal fakat kısıtlı bir hayat yaşadığını ve işe geri dönmesinin uzun zaman aldığını, eski formuna ise henüz kavuşamadığını söyledi.

BELİRTİLERİN ÜZERİNE GİDİN!

Uzmanlar ise Horseman'ın hastalığı konusunda herkesi uyardı. Profesör Hendrik-Tobias Arkenau, "Lösemide erken teşhis gerçekten çok önemli, bu nedenle hastaların belirtilerin farkında olması önemli" dedi.