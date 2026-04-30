Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

İnanılmaz kurtuluş mücadelesi: Ağlayarak kan testi istedi, gerçek ortaya çıktı!

İngiltere'nin başkenti Londra'da yaşan 29 yaşındaki Jade Horseman, 7 ay boyunca sürekli yorgun olmasına ve grip benzeri semptomlar göstermesine bir çözüm aradı. Bu sırada doktora da başvuran Horseman, 'hormonal' olduğuna dair cevap aldı. En sonunda ise acı gerçekle karşı karşıya kaldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 10:18

Londra'da yazılım geliştiricisi olarak çalışan Jade Horseman, kendini hasta gibi hissettiği süreçte sayısız kez aile hekimine gitti, hatta iki kez acil servise gitmek zorunda kaldı. Fakat 7 ay boyunca hastalığının ne olduğuna dair çözüm bulunamadı. Spor tutkunu Horseman, bir süre sonra egzersiz yapamaz hale geldi, sosyal planlarını hep iptal etmek zorunda kaldı hatta işe bile gidemedi. Bu süreçte ne olduğunu anlayana kadar birçok şey denedi.

0:00 126
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
Londra'da yaşayan yazılım geliştiricisi Jade Horseman, 7 ay boyunca teşhis konulamayan hastalığı sonucu akut lenfoblastik lösemi teşhisi konulmasıyla yaşadığı süreci anlattı.
Horseman, 7 ay boyunca süren hastalık sürecinde aile hekimine ve iki kez acil servise başvurmasına rağmen teşhis konulamamıştır.
Gece terlemeleri, baş ağrıları, ateş ve aşırı yorgunluk gibi belirtiler yaşayan Horseman'a önce hormonal sorun veya sinüs enfeksiyonu teşhisi konulmuş, verilen antibiyotikler işe yaramamıştır.
Bir akşam duşta yere yığılması üzerine acil servisi arayan Horseman, hastanede yapılan testler sonucunda ilerleyen, agresif bir kan kanseri türü olan akut lenfoblastik lösemi teşhisi almıştır.
Horseman, 9 ay süren yoğun kemoterapi ve immünoterapi seanslarının ardından iki yıl süren idame tedavisi görmüş ve iyileşmiştir.
Uzmanlar, lösemide erken teşhisin önemine vurgu yaparak hastaların belirtilerin farkında olması gerektiğini belirtmiştir.
ENFEKSİYON DENİLEREK ANTİBİYORİK VERİLDİ

Gece terlemeleri, baş ağrıları, ateş ve aşırı yorgunluk çeken Horseman'a aile hekimi bunun bir 'hormonal' sorun olabileceğini söyledi. Fakat Horseman'ın durumu giderek kötüleşti. Aile hekiminden umudunu kesip acil servise gittiğinde ise sinüs enfeksiyonu olduğu söylendi ve antibiyotik verildi. Ancak bu da işe yaramadı. Tekrar acile gittiğinde ise ilaçların yakında etkisini göstereceği söylenerek geri döndürüldü.

''DUŞTA YERE YIĞILDIM''

Bir akşam çok terlediği için girdiği duşta yere yığılıp kaldığını anlatan Horseman, ''Duşta yere yığıldım ve dışarı çıkacak ya da suyu kapatacak gücüm yoktu. Sonunda sürünerek telefonuma ulaşmayı başardım ve 999'u aradım. Sabah 111'i aramam söylendi. Uyanmayacağımı düşünerek yattım" dedi.

AGRESİF KAN KANSERİ TÜRÜ

Artık yürüyemez hale gelen Horseman bu kez ağlayıp yalvararak kan testi istediğini söyledi ve testler yapıldı. Bir anda etrafını doktorların sardığını söyleyen Horseman, farklı bir hastaneye sev edildiğini ve burada ilerleyen, agresif bir türü olan akut lenfoblastik lösemi teşhisi konulduğunu anlattı.

İYİLEŞMESİ UZUN ZAMAN ALDI

Dailymail'in haberine göre, artık teşhis koymalarının ardından tuhaf olsa da rahatladığını söyleyen Horseman, toplam 9 ay süren yoğun kemoterapi ve immünoterapi seanslarının ardından iki yıl süren idame tedavisi gördüğünü belirtti. Ardından da iyileştiğinin haberini alan Horseman, artık daha normal fakat kısıtlı bir hayat yaşadığını ve işe geri dönmesinin uzun zaman aldığını, eski formuna ise henüz kavuşamadığını söyledi.

BELİRTİLERİN ÜZERİNE GİDİN!

Uzmanlar ise Horseman'ın hastalığı konusunda herkesi uyardı. Profesör Hendrik-Tobias Arkenau, "Lösemide erken teşhis gerçekten çok önemli, bu nedenle hastaların belirtilerin farkında olması önemli" dedi.

ETİKETLER
#sağlık sorunları
#kan kanseri
#Akut Lenfoblastik Lösemi
#Kanser Teşhisi
#Geç Teşhis
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.