TikTok akımı uğruna başını yaktı: Pipet yalayan genç hapis cezasıyla karşı karşıya

Sert yasaklarıyla bilinen Singapur'da öğrenci olan 18 yaşındaki Fransız genç Didier Gaspard Owen Maximilien, sosyal medya platformu TikTok'taki akıma uydu ve başına gelmeyen kalmadı.
Bir portakal suyu otomatındaki pipeti alıp, yalayıp, çöpe atmak yerine koyan Maximilien o anları sosyal medyada paylaştı. TikTok'taki bu video farklı platformlara da yayıldı ve bir kişi ''Şehir güvenli değil'' başlığıyla Instagram'da yayımladı.
BBC'nin haberine göre, otomat işletmecisi iJooz, olayla ilgili polis raporu hazırladı ve hijyen önlemleri kapsamında etkilenen makinedeki 500 pipetin tamamını değiştirdi. Şirket ayrıca olaydan sonra ek denetimler de gerçekleştirdi.
Alışveriş merkezinde gerçekleşen bu olaya tepkiler çığ gibi büyüdü ve Maximilien'in iki suçtan yargılanmasına neden oldu; Kamu düzenini bozma ve mala zarar verme.
İlk suç olan kamu düzenini bozma, üç aya kadar hapis ve 2.000 Singapur dolarına kadar para cezası gerektiriyor. İkinci suç olan mala zarar verme ise iki yıla kadar hapis, para cezası veya her ikisini birden gerektirebilir.
