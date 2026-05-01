Vancouver'da düzenlenen 76. FIFA Kongresi'nde Başkan Gianni Infantino, Filistinli ve İsrailli temsilcileri tokalaştırmak istedi. Infantino hem Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajub ile İsrail Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Basim Sheikh Suliman'ı sahneye çağırdı.

'Barış pozu' planı geri tepti! FIFA Kongresi'nde 'tokalaşmam' dedi, sahneden indi

HABERİN ÖZETİ 'Barış pozu' planı geri tepti! FIFA Kongresi'nde 'tokalaşmam' dedi, sahneden indi Vancouver'da düzenlenen 76. FIFA Kongresi'nde Başkan Gianni Infantino'nun Filistinli ve İsrailli temsilcileri tokalaştırma girişimi, Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajub'un İsrail'in soykırım uyguladığını belirterek reddetmesiyle başarısız oldu. FIFA Başkanı Gianni Infantino, 76. FIFA Kongresi'nde Filistinli ve İsrailli temsilcileri sahneye çağırarak tokalaştırmak istedi. Filistin Futbol Federasyonu Başkanı Cibril Rajub, İsrailli temsilci ile tokalaşmayı reddetti. Rajub, İsraillilerin 'faşizmini ve soykırımını aklamak için getirdiği biriyle tokalaşamayacağını' belirtti. Infantino, iki tarafı yeniden iş birliğine ve 'çocuklara umut vermeye' çağırdı. Infantino, başkanlığa yeniden aday olacağını duyurdu.

Filistinli temsilci Rajub, İsrailli temsilci ile aynı karede bile yer almak istemedi. The Guardian'ın haberine göre, Infantino, iki ismin tokalaşmasını sağlayarak 'barış pozu' verdirmek istedi.

''TOKALAŞAMAM!''

Cibril Rajub sahneden indi, İngiliz haber ajansı Reuters'a verdiği röportajda, "İsraillilerin faşizmini ve soykırımını aklamak için getirdiği biriyle tokalaşamam. Biz acı çekiyoruz" açıklamasında bulundu.

Sahnedeki krizin ardından Başkan Infantino, iki tarafı yeniden iş birliğine çağırarak "Çocuklara umut vermek için birlikte çalışalım. Bunlar karmaşık konular" ifadelerini kullandı. Ayrıca spor dünyasında uzun süredir konuşulan kararını resmen açıklayarak başkanlığa yeniden aday olacağını duyurdu.

Seçim, Fas'ın başkenti Rabat'ta yapılacak FIFA kongresinde gerçekleştirilecek. Infantino'nun karşısına güçlü bir rakip çıkması beklenmiyor.