Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD'nin, İran'a saldırı planı hazır! Trump'tan onay bekleniyor! İsrail, Lübnan'a bombalar yağdırmaya devam ediyor
İran, ABD, İsrail savaşında ateşkes belirsizliği devam ediyor. Pentagon'un saldırı hazırlığında olduğu, ABD Başkanı Donald Trump'a plan hakkında bilgi verildiği aktarıldı. CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, Beyaz Saray'da Trump'a İran'a yönelik saldırı planlarını sundu. İran'a 'son darbe'nin vurulacağı plan için Trump'tan onay beklendiği kaydedildi. İran ise Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını ortadan kaldırmak için 'emsalsiz bir karşılık' verileceğini bildirdi.
İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler...
İRAN BASININDAN ÇARPICI İDDİA
İran medyasına göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerdeki görüş ayrılıkları nedeniyle Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi görevden almayı düşünüyor.
ABD'NİN İRAN'A SALDIRILARININ MALİYETİ 50 MİLYAR DOLARA YAKIN
ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının maliyetinin, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin 25 milyar dolar olduğunu savunmasına karşın gerçekte bu rakamın 50 milyar dolar olduğu öne sürüldü.
ABD'DEN SALDIRI HAZIRLIĞI
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, bölgedeki USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev Grubu'nu destekleyen USS Delbert D. Black güdümlü füze destroyerine malzeme yüklendiğini gösteren fotoğraflar yayımlandı.
SALDIRI PLANI İÇİN KRİTİK TOPLANTI
Fox News’in haberine göre, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) komutanı Amiral Brad Cooper, Başkan Donald Trump’a İran’a “son darbe”nin vurulacağı saldırı seçenekleri hakkında bilgi verdi. Cooper, Durum Odası’nda gerçekleştirilen brifing sırasında Trump'ın askeri operasyonları yeniden başlatmaya karar vermesi hâlinde “kısa ve şiddetli bir saldırı dalgası” düzenleneceğini bildirdi.
İRAN'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
İran basını, başkent Tahran’ın batı, güney ve merkez bölgeleri başta olmak üzere bazı noktalarda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Basında yer alan haberlerde, başta kentin batı, güney ve merkez bölgeleri olmak üzere bazı noktalarda hava savunma seslerinin duyulduğu ve bu durumun insansız hava araçlarına (İHA) karşı hava savunma sistemlerinin devreye girmiş olabileceği şeklinde değerlendirildiği belirtildi.
HEGSETH'E GÖRE KONGRE ONAYINA GEREK YOK!
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Anayasa'nın 60 günlük yasal sınırlandırmasına rağmen İran'la savaşa Kongrenin onayı olmadan devam edilebileceğini savundu.
TRUMP: YA ELDE EDECEĞİZ YA DA ALACAĞIZ
ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu "öyle veya böyle" ülkeden çıkaracaklarını ifade etti, ancak bunu nasıl yapacakları konusunda yorum yapmadı. Trump, "Bunu ele geçirmek istiyoruz. Öyle ya da böyle alacağız. Ya elde edeceğiz ya da alacağız. Ya bize verecekler ya da biz alacağız. Bu hiç de zor olmayacak." dedi. İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak içeriği kendisi ve birkaç kişinin bildiğini kaydeden Trump, Tahran yönetiminin anlaşmaktan başka şansının olmadığını iddia etti.
BAE'DEN İRAN, LÜBNAN VE IRAK'A SEYAHATE YASAK
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesini yasakladığını duyurdu. BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki mevcut gelişmeler nedeniyle vatandaşların İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesinin yasaklandığını açıkladı.