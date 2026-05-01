Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Resim

Canlı Anlatım CANLI ANLATIM

01.05.2026

ABD'nin, İran'a saldırı planı hazır! Trump'tan onay bekleniyor! İsrail, Lübnan'a bombalar yağdırmaya devam ediyor

İran, ABD, İsrail savaşında ateşkes belirsizliği devam ediyor. Pentagon'un saldırı hazırlığında olduğu, ABD Başkanı Donald Trump'a plan hakkında bilgi verildiği aktarıldı. CENTCOM komutanı Amiral Brad Cooper, Beyaz Saray'da  Trump'a İran'a yönelik saldırı planlarını sundu. İran'a 'son darbe'nin vurulacağı plan için Trump'tan onay beklendiği kaydedildi. İran ise Hürmüz Boğazı'ndaki ABD ablukasını ortadan kaldırmak için 'emsalsiz bir karşılık' verileceğini bildirdi.

İşte ABD, İran, İsrail savaşında yaşanan son gelişmeler... 

İkon
Tarih 10:05

İRAN BASININDAN ÇARPICI İDDİA

İran medyasına göre Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile müzakerelerdeki görüş ayrılıkları nedeniyle Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'yi görevden almayı düşünüyor.

İkon
Tarih 09:27

ABD'NİN İRAN'A SALDIRILARININ MALİYETİ 50 MİLYAR DOLARA YAKIN

ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının maliyetinin, ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin 25 milyar dolar olduğunu savunmasına karşın gerçekte bu rakamın 50 milyar dolar olduğu öne sürüldü. 

İkon
Tarih 08:59

ABD'DEN SALDIRI HAZIRLIĞI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM), sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, bölgedeki USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev Grubu'nu destekleyen USS Delbert D. Black güdümlü füze destroyerine malzeme yüklendiğini gösteren fotoğraflar yayımlandı.

 

İkon
Tarih 08:44

SALDIRI PLANI İÇİN KRİTİK TOPLANTI

Fox News’in haberine göre, ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) komutanı Amiral Brad Cooper, Başkan Donald Trump’a İran’a “son darbe”nin vurulacağı saldırı seçenekleri hakkında bilgi verdi. Cooper, Durum Odası’nda gerçekleştirilen brifing sırasında Trump'ın askeri operasyonları yeniden başlatmaya karar vermesi hâlinde “kısa ve şiddetli bir saldırı dalgası” düzenleneceğini bildirdi.

İkon
Tarih 08:01

İRAN'DA HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE

İran basını, başkent Tahran’ın batı, güney ve merkez bölgeleri başta olmak üzere bazı noktalarda hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu. Basında yer alan haberlerde, başta kentin batı, güney ve merkez bölgeleri olmak üzere bazı noktalarda hava savunma seslerinin duyulduğu ve bu durumun insansız hava araçlarına (İHA) karşı hava savunma sistemlerinin devreye girmiş olabileceği şeklinde değerlendirildiği belirtildi. 

 

İkon
Tarih 07:44

HEGSETH'E GÖRE KONGRE ONAYINA GEREK YOK!

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Anayasa'nın 60 günlük yasal sınırlandırmasına rağmen İran'la savaşa Kongrenin onayı olmadan devam edilebileceğini savundu.

İkon
Tarih 06:17

TRUMP: YA ELDE EDECEĞİZ YA DA ALACAĞIZ

ABD Başkanı Donald Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu "öyle veya böyle" ülkeden çıkaracaklarını ifade etti, ancak bunu nasıl yapacakları konusunda yorum yapmadı. Trump, "Bunu ele geçirmek istiyoruz. Öyle ya da böyle alacağız. Ya elde edeceğiz ya da alacağız. Ya bize verecekler ya da biz alacağız. Bu hiç de zor olmayacak." dedi. İran'la görüşmelerin sürdüğünü ancak içeriği kendisi ve birkaç kişinin bildiğini kaydeden Trump, Tahran yönetiminin anlaşmaktan başka şansının olmadığını iddia etti.

İkon
Tarih 01:26

BAE'DEN İRAN, LÜBNAN VE IRAK'A SEYAHATE YASAK

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesini yasakladığını duyurdu. BAE resmi haber ajansı WAM'da yer alan habere göre, BAE Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki mevcut gelişmeler nedeniyle vatandaşların İran, Lübnan ve Irak'a seyahat etmesinin yasaklandığını açıkladı.

İkon
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.