Gümüşhane Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sefa Yalvaç, yapay zeka ve uydu verileriyle yeryüzü deformasyonlarını erken aşamada tespit eden "DefoSense" adlı yerli bir platform geliştirdi. Sistem, zemin hareketlerinin izlenmesine imkan sağlıyor. Riskli bölgeleri de erken aşamada tespit edebiliyor.

Deprem tehlikesini uzaydan tespit eden yerli yapay zeka: DefoSense tanıtıldı

HABERİN ÖZETİ Deprem tehlikesini uzaydan tespit eden yerli yapay zeka: DefoSense tanıtıldı Gümüşhane Üniversitesi'nden Prof. Dr. Sefa Yalvaç, yapay zeka ve uydu verilerini kullanarak yeryüzü deformasyonlarını erken aşamada tespit eden yerli bir platform olan 'DefoSense'yi geliştirdi. Platform, zemin hareketlerini izlemeye ve riskli bölgeleri erken tespit etmeye imkan sağlıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından sağlanan ve santimetre altı hassasiyetle yüzey değişimlerini izleyen SAR uydu verileri kullanılıyor. 2015 yılından günümüze kadar arşivlenen veriler sayesinde bölgenin geçmiş deformasyon davranışı ve güncel durumu analiz edilebiliyor. 'DefoSense', karmaşık veri işleme süreçlerini sadeleştirerek kullanıcıların hızlı analizler yapmasına olanak tanıyor. Platform, çökme, yükselme, yatay yer değiştirme, heyelan ve deprem kaynaklı kabuk hareketleri gibi farklı deformasyon biçimlerini bütüncül olarak analiz ediyor. Yapay zeka destekli değerlendirme mekanizmaları sayesinde risk seviyesindeki artışlar otomatik olarak tespit ediliyor.

Prof. Dr. Yalvaç, yeryüzü deformasyonlarını izleyen ve bu verileri anlamlandırarak karar verebilen proje için yaklaşık 1 yıl önce Trabzon Teknokent bünyesinde çalışmalarına başladı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından sağlanan uydu verilerini kullanan Prof. Dr. Yalvaç, platformda yapay zeka destekli yeryüzü deformasyon analizlerini gerçekleştirdi.

DEPREM KAYNAKLI RİSKLERİ DE ORTAYA ÇIKARABİLİR

Yalvaç'ın, "DefoSense" adını verdiği platformun, riskli bölgeleri erken aşamada tespit etmesi hedefleniyor. Platformun, kamu ve özel sektörün daha hızlı kararlar almasını sağlayabileceğini belirten Yalvaç, yenilikçi ve yüzde 100 yerli bir girişimin hayata geçirildiğini söyledi.

Temel amacın, uydulardan elde edilen verilerle potansiyel deformasyon alanlarının erken aşamada tespit edilmesi olduğunu belirten Yalvaç, böylelikle olası can ve mal kayıplarının önlenebileceğini dile getirdi.

Avrupa Uzay Ajansının dünya genelinde ücretsiz erişime açık olan SAR uydu verilerinin platformda kullanıldığını aktaran Yalvaç, "Bu uydular aynı bölgeyi yaklaşık 12 günlük periyotlarla yeniden gözlemleyerek yüzey değişimlerini santimetre altı hassasiyetle izlemektedir. 2015 yılından günümüze kadar arşivlenen veriler sayesinde herhangi bir bölgenin hem geçmiş deformasyon davranışı hem de güncel durumu analiz edilebilmektedir." diye konuştu.

Verilerin işlenmesinin teknik altyapı, yüksek hesaplama gücü ve uzmanlık gerektiren karmaşık süreçler içerdiğini belirten Yalvaç, "DefoSense"nin bu noktada devreye girerek süreci sadeleştirdiğini ifade etti.

Yalvaç, platformdaki kullanıcıların istedikleri alanı seçerek hızlı analizler yapabileceklerini belirterek, "Hem geçmişten günümüze deformasyon hareketlerini inceleyebilmekte hem de 12 günlük güncellenen veriler sayesinde mevcut durum sürekli takip edilebilmektedir." dedi.

Deformasyonların yalnızca çökme şeklinde değil, yükselme, yatay yer değiştirme, heyelan ve deprem kaynaklı kabuk hareketleri gibi farklı biçimlerde ortaya çıkabildiğini vurgulayan Yalvaç, bu hareketlerin platformda bütüncül olarak analiz edildiğini kaydetti.

Yalvaç, sistemin yalnızca veri analizi ile sınırlı kalmadığını, elde edilen çıktıların anlamlı risk haritalarına da dönüştürülebildiğine işaret ederek, "Yapay zeka destekli değerlendirme mekanizmaları sayesinde risk seviyesindeki artışlar otomatik olarak tespit edilmektedir." ifadesini kullandı.