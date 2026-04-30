Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Deprem tehlikesini uzaydan tespit eden yerli yapay zeka: DefoSense tanıtıldı

Yapay zeka destekli yerli platform DefoSense, yeryüzündeki riskli hareketleri santimetre hassasiyetiyle takip ederek afetlere karşı erken uyarı imkanı sunuyor. Peki sistem nasıl çalışıyor?

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 14:37
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 14:43

Gümüşhane Üniversitesi Harita Mühendisliği Bölümü Jeodezi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sefa Yalvaç, ve uydu verileriyle yeryüzü deformasyonlarını erken aşamada tespit eden "DefoSense" adlı yerli bir platform geliştirdi. Sistem, zemin hareketlerinin izlenmesine imkan sağlıyor. Riskli bölgeleri de erken aşamada tespit edebiliyor.

0:00 170
HABERİN ÖZETİ

Deprem tehlikesini uzaydan tespit eden yerli yapay zeka: DefoSense tanıtıldı

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Prof. Dr. Yalvaç, yeryüzü deformasyonlarını izleyen ve bu verileri anlamlandırarak karar verebilen proje için yaklaşık 1 yıl önce Trabzon Teknokent bünyesinde çalışmalarına başladı. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından sağlanan uydu verilerini kullanan Prof. Dr. Yalvaç, platformda yapay zeka destekli yeryüzü deformasyon analizlerini gerçekleştirdi.

DEPREM KAYNAKLI RİSKLERİ DE ORTAYA ÇIKARABİLİR

Yalvaç'ın, "DefoSense" adını verdiği platformun, riskli bölgeleri erken aşamada tespit etmesi hedefleniyor. Platformun, kamu ve özel sektörün daha hızlı kararlar almasını sağlayabileceğini belirten Yalvaç, yenilikçi ve yüzde 100 yerli bir girişimin hayata geçirildiğini söyledi.

Temel amacın, uydulardan elde edilen verilerle potansiyel deformasyon alanlarının erken aşamada tespit edilmesi olduğunu belirten Yalvaç, böylelikle olası can ve mal kayıplarının önlenebileceğini dile getirdi.

Avrupa Uzay Ajansının dünya genelinde ücretsiz erişime açık olan SAR uydu verilerinin platformda kullanıldığını aktaran Yalvaç, "Bu uydular aynı bölgeyi yaklaşık 12 günlük periyotlarla yeniden gözlemleyerek yüzey değişimlerini santimetre altı hassasiyetle izlemektedir. 2015 yılından günümüze kadar arşivlenen veriler sayesinde herhangi bir bölgenin hem geçmiş deformasyon davranışı hem de güncel durumu analiz edilebilmektedir." diye konuştu.

Verilerin işlenmesinin teknik altyapı, yüksek hesaplama gücü ve uzmanlık gerektiren karmaşık süreçler içerdiğini belirten Yalvaç, "DefoSense"nin bu noktada devreye girerek süreci sadeleştirdiğini ifade etti.

Yalvaç, platformdaki kullanıcıların istedikleri alanı seçerek hızlı analizler yapabileceklerini belirterek, "Hem geçmişten günümüze deformasyon hareketlerini inceleyebilmekte hem de 12 günlük güncellenen veriler sayesinde mevcut durum sürekli takip edilebilmektedir." dedi.

Deformasyonların yalnızca çökme şeklinde değil, yükselme, yatay yer değiştirme, heyelan ve deprem kaynaklı kabuk hareketleri gibi farklı biçimlerde ortaya çıkabildiğini vurgulayan Yalvaç, bu hareketlerin platformda bütüncül olarak analiz edildiğini kaydetti.

Yalvaç, sistemin yalnızca veri analizi ile sınırlı kalmadığını, elde edilen çıktıların anlamlı risk haritalarına da dönüştürülebildiğine işaret ederek, "Yapay zeka destekli değerlendirme mekanizmaları sayesinde risk seviyesindeki artışlar otomatik olarak tespit edilmektedir." ifadesini kullandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
GTA 6 için Take Two CEO'sundan beklenen açıklama nihayet geldi: "Başlıyoruz"
Avustralya, Google ve Meta gibi şirketlere "haber vergisi" getiriyor
ETİKETLER
#yapay zeka
#Uydu Verileri
#Yeryüzü Deformasyonu
#Defosense
#Zemin Hareketleri
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.