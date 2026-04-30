Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

GTA 6 için Take Two CEO'sundan beklenen açıklama nihayet geldi: "Başlıyoruz"

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6 için yürütülecek yeni pazarlama kampanyasının çok yakında başlayacağını açıkladı. Geliştirici firma Rockstar Games, piyasaya çıkış tarihine yakın bir zamanda yoğun ve etkili bir tanıtım süreci yürütmeyi planlıyor

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
30.04.2026
saat ikonu 11:03
|
GÜNCELLEME:
30.04.2026
saat ikonu 11:03

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, Grand Theft Auto VI () etrafındaki sıkı gizlilik politikasının ardından beklenen müjdeyi verdi. Zelnick, oyunun pazarlama sürecinin bir sonraki aşamasının "yakında" başlayacağını ifade ederek oyuncuları heyecanlandırdı. Zelnick'in açıklaması, üçüncü fragman beklentilerini anında yeniden alevlendirdi.

0:00 77
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

ROCKSTAR GAMES SESSİZLİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Rockstar, Aralık 2023'te yayınlanan ve rekorlar kıran ilk fragmanın ardından adeta sessizliğe gömülmüştü. Variety ile yakın zamanda yapılan bir röportaja dayanan Game File raporuna göre, Zelnick tanıtım çalışmalarının hızlanacağı kesin bir tarih vermekten kaçındı. Şirketin üst düzey yöneticisi sadece sürecin "yakında" başlayacağını belirlemek ile yetindi.

SEKTÖR GÖZÜNÜ GTA 6'YA ÇEVİRDİ

GameRoll tarafından paylaşılan ve sosyal medyada viral olan yakın tarihli bir gönderi, stüdyonun bilinçli bir sessizlik içinde olduğunu vurguluyor. Paylaşıma göre Rockstar, ardı ardına yayınlanacak fragmanlar, oynanış videoları ve ön incelemelerden oluşan yoğun bir dalga başlatmadan önce kasten bekliyor.

Zelnick'in sözleriyle birleştiğinde ortaya çıkan tablo oldukça net görünüyor: Geliştirici ekip yeni materyal göstermekte zorlanmıyor, sadece en doğru zamanı bekliyor.

ETİKETLER
#rockstar games
#gta 6
#Grand Theft Auto Vi
#Strauss Zelnick
#Oyun Pazarlaması
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.