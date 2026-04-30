Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, Grand Theft Auto VI (GTA 6) etrafındaki sıkı gizlilik politikasının ardından beklenen müjdeyi verdi. Zelnick, oyunun pazarlama sürecinin bir sonraki aşamasının "yakında" başlayacağını ifade ederek oyuncuları heyecanlandırdı. Zelnick'in açıklaması, üçüncü fragman beklentilerini anında yeniden alevlendirdi.

GTA 6 için Take Two CEO'sundan beklenen açıklama nihayet geldi: "Başlıyoruz"

HABERİN ÖZETİ GTA 6 için Take Two CEO'sundan beklenen açıklama nihayet geldi: "Başlıyoruz" Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, Grand Theft Auto VI (GTA 6) etrafındaki gizlilik politikasının ardından oyunun pazarlama sürecinin bir sonraki aşamasının yakında başlayacağını duyurdu. Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın pazarlama sürecinin bir sonraki aşamasının yakında başlayacağını belirtti. Rockstar Games, Aralık 2023'teki ilk fragmanın ardından sessizliğini koruyordu. Zelnick, tanıtım çalışmalarının hızlanacağı kesin bir tarih vermedi. Rockstar'ın yoğun tanıtım dalgası başlatmadan önce bilinçli bir sessizlik içinde olduğu düşünülüyor.

ROCKSTAR GAMES SESSİZLİĞİNİ KORUMAYA DEVAM EDİYOR

Rockstar, Aralık 2023'te yayınlanan ve rekorlar kıran ilk fragmanın ardından adeta sessizliğe gömülmüştü. Variety ile yakın zamanda yapılan bir röportaja dayanan Game File raporuna göre, Zelnick tanıtım çalışmalarının hızlanacağı kesin bir tarih vermekten kaçındı. Şirketin üst düzey yöneticisi sadece sürecin "yakında" başlayacağını belirlemek ile yetindi.

SEKTÖR GÖZÜNÜ GTA 6'YA ÇEVİRDİ

GameRoll tarafından paylaşılan ve sosyal medyada viral olan yakın tarihli bir gönderi, stüdyonun bilinçli bir sessizlik içinde olduğunu vurguluyor. Paylaşıma göre Rockstar, ardı ardına yayınlanacak fragmanlar, oynanış videoları ve ön incelemelerden oluşan yoğun bir dalga başlatmadan önce kasten bekliyor.

Zelnick'in sözleriyle birleştiğinde ortaya çıkan tablo oldukça net görünüyor: Geliştirici ekip yeni materyal göstermekte zorlanmıyor, sadece en doğru zamanı bekliyor.